من أجل تطوير نفسها.. 4 استراتيجيات على الرجال فعلها لدعم زميلات العمل

قد تحتاج المرأة العاملة إلى دعم من زملائها من الرجال والذي قد يغفل عنه البعض، وبحسب مجلة "فوربس"، فإن هناك 4 استراتيجيات رئيسية يمكن لرجال استخدامها للنهوض بزميلاتهم.

الاعتراف بمساهمات المرأة في كل من الأماكن العامة والخاصة

ذكرت النساء أهمية اعتراف الرجال بهن لعملهن وإسهاماتهن العامة والخاصة أكثر بكثير من الرجال، إذ قالت العديد من النساء أن هذا كان مفتاح تقدمهن المهني، كما رحبت النساء بعمق بالاعتراف بالوظائف التي أدتها بشكل جيد، والائتمان الواضح لأفكارهن، وترشيحاتهن للجوائز والترقيات، وأعربن عن تقديرهن للرجال الذين حرصوا على شغل مقعد على الطاولة حتى يمكن سماع أفكارهن ووجهات نظرهن.

ذكرت النساء أيضًا مدى قوة اعتراف الرجال بعملهن وأفكارهن حتى في الأماكن الخاصة، حيث كان الأمر مهمًا عندما يستمع الرجال حقًا ويعترفون بالقيمة التي تقدمها النساء لمنظماتهن.

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تقديم ملاحظات أكثر صدقا ودقيقة ومحددة

قال عدد كبير من النساء، إن التعليقات الصادقة والدقيقة والمحددة، هي أمر بالغ الأهمية لتعليمهن ونموهمن وتقدمهمن، إذ قالت النساء إن الرجال الحلفاء الأقوياء لم يترددوا في الثناء أو التصحيح عند الحاجة.

تحدي التمييز بين الجنسين

وأوضح الموقع، أن النساء يشعرن أن أحد أهم الأشياء التي يمكن أن يفعلها الرجال ليصبحوا حلفاء أقوياء، هو معرفة المزيد عن التمييز بين الجنسين بجميع أشكاله ثم تحديه، إذ كانت النساء واضحات أنهن لا يبحثن عن معاملة خاصة، لكنهن يرغبن في الشعور بالاحترام ، "أن يتقدمن على أساس مزاياهن الخاصة، وأن يتم الحكم عليهن بنفس معايير الرجال".

مواصلة تحسين وتوسيع عمليات وإجراءات الموارد البشرية ذات الصلة

"فوربس"، ذكر أن دعم وتغيير الرجال لعمليات وإجراءات الموارد البشرية باعتبارها واحدة من أهم الأشياء التي يمكنهم القيام بها لمساعدة النساء.

ولذلك خلصت المجلة إلى أنه يمكن للزملاء من الرجال استخدام هذه الاستراتيجيات الأربع أثناء عملهم لضمان تقدم النساء في الشركات، بالإضافة لتعزيز تأثير النساء المحترفات من أجل رفعة المجتمعات والأوطان.