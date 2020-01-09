بخلاف التدفئة.. فوائد لا تتوقعها للمشي في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

قلة النشاط الحركة في فصل الشتاء، قد يزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، سواء على الصعيد النفسي أو العضوي، ولهذا السبب، يجب التغلب على برودة الطقس والحرص على ممارسة التمارين الرياضية بصورة يومية، خاصةً رياضة المشي، وذلك لفوائدها العديدة على الصحة العامة.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو"، فوائد ممارسة رياضة المشي في فصل الشتاء، وفقًا لموقع "Webmd".

للمزيد عن فوائد المشي.. اضغط هنا