هل أنت مريض بسبب جوعك ليلا؟.. إليك الأسباب والأطعمة المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

يشعر كثير منّا بالجوع ليلًا خاصة في فصل الشتاء وخلال الأجواء البارد، ما يجعل شهيتنا مفتوحة أمام الوجبات الرئيسية والدسمة، لكن ما أسباب ذلك؟

خلال النقاط التالية، نوضح لكم أسباب الشعور بالجوع ليلًا وأنواع الأطعمة المناسبة التي لا تؤذي صحتك ولا تتسبب في زيادة الوزن، وفق ما ذكر موقع "Live strong":

1- أسباب الجوع ليلًا:

- يرجع إلى اتباع نظام غذائي تقييدي خلال النهار، ما يدفعك لتناول الطعام ليلًا.

- عدم تناول الوجبات الرئيسية بانتظام.

- انشغال الفرد طوال ساعات النهار عن تناوله الطعام، وبالتالي يلجأ إلى الأكل في ساعات الليل وقبل الذهاب إلى الفراش.

- رؤية الطعام في الثلاجة أو وضعه جانب الفرد، ما يدفعه تلقائيا ولا شعوريا لتناوله.

- إهمال تناول وجبة العشاء يوميًا.

- انخفاض السكر في الدم.

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- الأرق والاكتئاب لدى الكثير من الأشخاص، ما يدفعهم لتناول الوجبات الأساسية والأكل الدسم ليلًا.

- إصابة بعض الأشخاص بمتلازمة "الجوع الليلي"، بمعني الشبع في الصباح، والجوع بعد منتصف الليل.

2- الأطعمة المناسبة ليلًا:

- البطاطا المشوية الغنية بالكربوهيدرات التي تعطي إحساسًا بالشبع لمدة طويلة.

- تناول الخضروات والفواكه، إذ تساعد على الشبع وسد الشهية.

- المكسرات لاحتوائها على نسبة من الفيتامينات والمعادن التي تؤدي للشعور بالشبع.

- اللبن والبيض المسلوق والزبادي، لاحتوائهم على نسبة البروتينات المساعدة على التخلص من الشعور بالجوع.

- الفشار كونه غنيًا بالألياف ما يعطي إحساسًا بالشبع.

- الشوكولاتة لا تحتوي على سعرات حرارية عالية.