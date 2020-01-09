لحماية طفلِك من الإنفلونزا.. 5 نصائح احرصي عليها في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:

حديثي الولادة، من الفئات المعرضة لنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، وذلك لضعف جهازهم المناعي، ولهذا السبب، يتعين على الأم أن تتبع مجموعة من الإرشادات، لحماية طفلها من الأمراض الفيروسية، التي يكثر الإصابة بها في هذا الوقت من كل عام، نتيجة التقلبات الجوية المصاحبة لتغير الفصول.

يقدم "الكونسلتو" في الصفحات التالية، نصائح تساعد الأم على حماية طفلها من الإصابة بالإنفلونزا في فصل الشتاء، وفقًا للدكتور نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

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