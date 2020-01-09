يهدد الرجال بالعجز الجنسي.. إليك مخاطر وضع الموبايل في الجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
على الرغم من الفوائد التي يوفرها الهواتف المحمول لمستخدميه، ولكن لا يمكن أن نغض الطرف عن الأضرار الوخيمة التي يسببها الموبايل للصحة الجنسية لدى الرجال، في حالة استخدامه لفترات طويلة أو وضعه في الجيب الأمامي للبنطال.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، مخاطر الهاتف المحمول على الصحة الجنسية لدى الرجال، وفقًا لموقع "Health line".
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