أجمل تسريحات الشعر نصف المرفوع على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 10:41 مساءً - تعد تسريحات الشعر نصف المرفوع مثالية للمرأة العصرية التي ترغب في الحصول على إطلالة أنيقة خلال وقت قصير. وهي موضة رائجة جداً في الوقت الراهن، حيث تعتمدها النجمات خصوصاً سواء في الإطلالات اليومية أو على السجادة الحمراء.



فسواء كنت تبحثين عن تسريحات شعر أنيقة وكلاسيكية أو تسريحات شعر عصرية وجريئة، فإننا نرصد لك مجموعة من أجمل تسريحات الشعر نصف المرفوع، المستوحاة من النجمات.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع المنسدلة

تسريحة الشعر نصف المرفوع المنسدلة



إنها تسريحة عملية جداً ومريحة وملائمة للإطلالات اليومية، وهي لا تستغرق وقتاً منك سوى دقائق قليلة. فإذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً، اعتمدي تسريحة الشعر نصف المرفوع المنسدلة بأسلوب النجمة كاثرين لاغرفيلد، بحيث تسحبين الغرة الى منتصف الرأس وتثبتينها بدبابيس صغيرة، وتتركين باقي الشعر منسدلاً على الكتفين.

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تسريحة الويفي الجانبية نصف الرفوعة

تسريحة الويفي الجانبية نصف الرفوعة



إنها تسريحة ناعمة وأنيقة في الوقت نفسه، فلا تترددي في اعتمادها بأسلوب شبابي على طريقة النجمة تايلور سويفت. بحيث تعتمدين فيها الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، فهي تعزز من جمال تسريحتك وتمنحها لمسة حيوية. واحرصي على ترك بعض الخصل الصغيرة منسدلة على مستوى الأذنين.

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تسريحة الشعر المستقيم نصف الرفوع مع الغرة البوف

تسريحة الشعر المستقيم نصف الرفوع مع الغرة البوف



إنها أحد أرقى وأجمل تسريحات الشعر نصف المرفوع، وهي ملائمة جداً للمناسبات والسهرات. فإذا كنت تعتمدين قصة الشعر متوسطة الطول، اعتمدي تسريحة الشعر المستقيم نصف الرفوع مع الغرة البوف بأسلوب النجمة Carrie Underwood.

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تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع

تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع



لا تزال تسريحة ذيل الحصان تتربع على موضة الشعر، فهي التسريحة الأكثر رواجاً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً. لكن بإمكانك استخدامها بشكل عصري وغير تقليدي من خلال اعتماد تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع بأسلوب النجمة Constance Wu، فهي تسريحة شبابية وبسيطة وتسلط الضوء على ملامح وجهك.

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تسريحة الكعكة نصف المرفوعة

تسريحة الكعكة نصف المرفوعة



من المعروف أن تسريحة الكعكة راقية جداً وملائمة لمختلف الأوقات، فلا تترددي في اعتمادها بأسلوب دوقة ساسيكس، والتي ابتعدت من خلالها قليلاً عن تسريحة الكعكة الفوضوية الكلاسيكية، التي غالباً ما تعتمدها. وهي ترتكز على الشعر المستقيم نصف المرفوع بأسلوب الكعكة، وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر.

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