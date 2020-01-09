خلطات للجسم قبل الاستحمام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 10:41 مساءً - الاستحمام روتين يومي لإزالة الأوساخ والشعور بحالة من الإنتعاش، ويمكنك استغلال هذه الخطوة اليومية في العناية ببشرتك عن طريق تطبيق خلطات للجسم والتي يمكن الإستفادة منها بشكل أكبر إذا كانت قبل الإستحمام، مثل خلطات التفتيح، وسنفرة الجسم والتعطير والترطيب وغيرها، وذلك لأن الإستحمام عقب هذه الخلطات تجعل الجسم يمتصها بشكل أكثر فعالية.



خلطات ما قبل الاستحمام هذه هي ما سنتعرف عليه اليوم من خلال الأسطر التالية:



خلطة سنفرة الجسم قبل الاستحمام



المكونات:

ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر

ملعقة كبيرة من السكر البني



الطريقة:

اخلطي المكونات السابقة جيدأ، بعد ذلك قومي ببل بشرتك بالماء ثم أفركي الجسم بهذا الخليط في حركات دائرية، وذلك للتخلص من الجلد الميت، بعدها اشطفي البشرة وابدأي في الاستحمام بالشكل الإعتيادي.

تعمل القهوة والسكر على تقشير البشرة وتجديد الخلايا بعد التخلص من الجلد الميت، فيما يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة.

تابعي المزيد: تعرّفي إلى فوائد ماسك الموز للبشرة



خلطة تفتيح الجسم قبل الاستحمام

خلطة تفتيح الجسم



المكونات:

عصير ثمرتي ليمون

ثمرة خيار مقطعة.

ملعقة كبيرة من الكركم



الطريقة:

قومي بخلط المكونات السابقة جيداً وبعدها طبقيها على جسمك واتركيها حتى تجف، وبعد ذلك اشطفي جسمك بالماء الدافئ وابدأي في الاستحمام.

ومن خلال هذه الخلطة سوف يعمل الليمون والكركم على تفتيح جسمك والمناطق الداكنة إلى جانب العمل على إزالة الندوب القديمة.



خلطة لتعطير الجسم قبل الاستحمام

خلطة لتعطير الجسم



المكونات:

بشر صابونة

نصف كوب من ماء الورد

٥ قطرات من زيت العود



الطريقة:

قبل تطبيق الخليط بيوم قومي ببشر الصابونة ونقعها في ماء الورد طوال الليل، في الصباح قلبي الصابون مع ماء الورد جيداً ثم ضيفي العود وقلبيهم جيداً.

ضعي طبقه من الخليط على جسمك واتركيه لمدة ١٠ دقائق، بعد ذلك افركي جسمك باللوفة والماء الدافئ وابدأي في الاستحمام ويفضل إضافة قطرات من العود إلي جل الاستحمام.

Advertisements

تابعي المزيد: خلطات من مطبخك لتفتيح منطقة الرقبة



خلطة ترطيب الجسم قبل الاستحمام

خلطة ترطيب الجسم



المكونات:

كوب من السكر البني

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من فيتامين E

ملعقة صغيرة من مستحضر الفانيليا



الطريقة:

امزجي السكر مع زيت الزيتون جيدا، وبعدها ضيفي العسل وفيتامين E وقلبهم جيدا وبعد ذلك ضيفي مستخلص الفانيليا، بعدها وزعي الخليط على جسمك واتركيه لمدة ١٥ دقيقة.

بعد ذلك افركي جسمك باللوفة لمدة ٣ دقائق قبل الاستحمام.

حيث سيعمل السكر على إزالة الخلايا الميتة التي تسبب الخشونة، فيما تعمل باقي المكونات على ترطيب البشرة بشكل عميق خاصة فيتامين E.

تابعي المزيد: فوائد زيت اللوز للبشرة ووصفات منزلية سهلة