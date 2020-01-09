الانتفاخ تحت العينين.. أسبابه وعلاجه والوقاية منه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 10:41 مساءً - يعكّر الانتفاخ تحت العينين جمال الوجه بأكمله، لذا لا يُمكن اعتباره مشكلة جمالية عابرة، بل لا بدّ من الوقوف عند أسبابها ومحاولة تجنّب الظروف المؤدية بهدف الوقاية التامة ومنع الوصول إلى الانتفاخ تحت العينين لما يسببه من ثغرة جمالية في مظهر المرأة.

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أمّا وقد أصابكِ تورّم الجفون السفلى فحاولي تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج الانتفاخ بعيداً عن أي مركبات كيمائية أو عمليات جراحية.

إليكِ في ما يلي أسباب الانتفاخ تحت العينين وخطوات الوقاية منها ووصفات طبيعية لعلاجها.





أسباب الانتفاخ تحت العين

- التقدم في السن، ويمكن اعتباره من أكثر الأسباب المؤدية لانتفاخ تحت العين، والسبب ترهل جلد العين بسبب تمدد خلايا الجلد. - إصابة العين بالحساسية، ويكون ذلك نتيجة الأجواء الباردة، أو تناول بعض الأطعمة التي تسبب الحساسية ما يؤدي إلى التهاب الجلد وانتفاخه وغالبًا ما يرافقه احمراراً وحكة. - العوامل الوراثية. - التقدم بالعمر. - إرهاق العين كأن تجلس لساعاتٍ طويلةٍ أمام التلفاز أو الحاسوب أو ارتداء العدسات لساعاتٍ طويلةٍ. - الإصابة بإلتهاب بكتيري. - الوزن الزائد، إذ يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون تحت العين، وبالتالي يؤدي إلى ترهل الجلد. - تراكم السوائل في الجسم، نتيجة لتناول الأطعمة المالحة أن بسبب التغيّرات في الطقس، ومستويات الهرمونات. - الإصابة ببعض الأمراض كارتفاع ضغط الدم، أو الزكام. - الإصابة بخلل في الغدة الدرقية، وهو أكثر الأسباب شيوعاً بين الأفراد. - الإكثار من التدخين. - كثرة التعرض لأشعة الشمس. - عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم. - اتباع نظامٍ غذائيّ غير صحي. - البكاء الشديد.



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خطوات للوقاية من الانتفاخ تحت العين

- النوم ساعات الكافي: حيث يحتاج البالغون 7-8 ساعات من النوم يومياً.

- شرب الكثير من الماء: حيث يجب شرب 8 أكواب من الماء يومياً للحفاظ على صحة البشرة ومنع جفافها.

- تجنّب الملح: فالإكثار من الملح يؤدي إلى احتباس سوائل إضافية في الجسم.

- تناول الكثير من البوتاسيوم: فهو يساعد في تقليل السوائل الزائدة في الجسم، ويوجد البوتاسيوم في الموز، والفاصولياء، ولبن الزبادي، والخضار الورقية.

- إزالة المكياج قبل الذهاب إلى النوم، فالنوم بالمكياج يهيّج العينين ويسبب انتفاخها.

- الابتعاد عن التدخين: يسبب التدخين جفاف الجلد ويضعفه، بالإضافة إلى أنه يسبب الشيخوخة المبكرة حول العينين، كما أنّ المواد الكيميائية الموجودة في السجائر سامّة ويمكن أن تسبب تهيج حول العينين.

- عدم التعرض الكثير لأشعة الشمس، فوضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل.

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وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ العينين



الخيار المثلج



قطّعي حبتين من الخيار إلى شرائح سميكة، وضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. بعدها، ضعي شرائح الخيار المثلجة على الجفون الى أن تصبح دافئة.

كرري هذه الوصفة مرات عدة في اليوم. علماً أن هذه الوصفة قديمة جداً ومن أفضل الطرق للتخلص من الانتفاخ تحت العينين وتخفيف الالتهاب والقضاء على التجاعيد والهالات السوداء.

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الملاعق الباردة

هي من أسهل الوصفات، لكنّ لها تأثيراً مزهلاً وفعالاً في علاج انتفاخ العينين وشد الجلد واسترخاء الأوعية الدموية. ولتطبيقها، ما عليك سوى وضع ست ملاعق معدنية في الثلاجة لمدة ربع ساعة. بعدها، ضعي الجزء المقعر من الملاعق الباردة على عينيك لبضع دقائق. وكلما ارتفعت درجة حرارة الملاعق الموضوعة على العينين، استبدليها بأخرى باردة من الثلاجة.

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بياض البياض

ادهني بأطراف أصابعك أو بفرشاة أسنان صغيرة تحت عينيك ببياض البياض، واتركيه الى أن يجف. بعدها، اغسلي عينيك بهدوء بماء بارد. فبياض البيض يعمل على التخفيف من الالتهاب وتحفيز الدورة الدموية للجلد تحت العينين، ما يخلصك تماماً من الانتفاخ تحت العينين.

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