صبغات شعر تظهر بشرتك أفتح

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 10:41 مساءً - الشعر هو برواز الوجه، إن كان شعر مجهدًا ومتقصفًا، يبدو عليه الجفاف والإرهاق، فإنه يظهرك كما لو كنت مريضة أو في أزمة، أما الشعر اللامع القوي ذو الصحة الجيدة مع صبغات شعر مناسبة فإنه يعطي لوجهك نضارة تلقائية ويشعر من حولك أنك في أفضل صحة.



واختيار صبغات الشعر المناسبة مهمة ليست سهلة، لكل درجة لون تختارينها لشعرك، تأثيرها على شكل وجهك ولون بشرتك، فبعض درجات اللون قد تمتص الأشعة من حول وجهك، فتظهره داكنًا، وأخرى تلمع لمعانًا خفيفًا يفتح لون بشرتك.



قواعد اختيار صبغات شعر تناسبك

معرفة درجة بشرتك:

يجب معرفة درجة بشرتك



الدرجات الفاتحة للبشرة وتدريجات اللون الأبيض، تليق بها أغلب ألوان الشعر، باستثناء الأسود القوي، الذي يمتص الضوء ولا يعكسه، وبالتالي يضاعف من إضاءة الوجه، مما يجعلك تبدين باهتة قليلًا.

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الدرجات القمحية للبشرة:

الدرجات القمحية للبشرة



تناسبك كل درجات الألوان الدافئة، درجات الأحمر والنحاسي والبني والذهبي والشوكولاتة والبندقي، مع تدريجات الذهبي للخصلات، تجلب لوجهك تلك الدرجات إضاءة إضافية وتظهر جمال البشرة القمحية، كذلك كلما كان اللون داكنًا ظهرت البشرة أفتح.



الألوان الأفتح من النحاسي والبندقي وباقي درجات البني، تعطيك إطلالة مسمرة كالعائدين من المصيف، وتضفي عليك لون برونزي، اختاري درجات فاتحة من البني إن كنت راغبة في هذه الإطلالة.

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ألوان صبغات شعر هذا العام:

أبرز ألوان صبغات شعر هذا العام



موضة هذا العام تلتزم بالجذور غير الملونة، والتي تعمل مع البشرة السمراء بشكل مثالي، يمكنك تجديد لون شعرك للألوان الموضة من الاحمر والنحاسي والرصاصي والذهبي ودرجات الشوكولاتة، بدون أن تغامري بإعطاء وجهك تأثير سمرة البحر.

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احتمالية نزولك البحر أو حمام السباحة:

صبغة الشعر تحتاج إلى طقوس عناية خاصة



صبغة الشعر تحتاج إلى طقوس عناية خاصة، منها استعمال أنواع شامبو معينة والبعد عن نزول الحمام والبحر، وتعريض الشعر للملح والكلور، وهي مكونات تتلف الصبغات وتتسبب في بهتانها سريعًا.

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