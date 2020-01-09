أجمل تنسيقات الملابس الشتوية بقماش التويد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 10:41 مساءً -

يتميز قماش التويد باناقته وتدفئته التي تبحث عنها الكثيرات في الشتاء. فقماش التويد من أساسيات الشتاء، وهو نسيج خام لين الملمس يشبه الصوف ولكنه منسوج بشكل أوثق.

ملابس شتوية بقماش التويد

بدلة من قماش التويد



وتعد أزياء شانيل من أولى الدور التي اعتمدت على قماش التويد في أزيائها منذ سنوات، إلا أنه الآن أصبح كثير من مصممي الأزياء يسستخدموه في تصاميمهم الشتوية.

بإمكان كل امرأة التألق ببدلة من قماش التويد سواء كانت مكونة من تنورة قصيرة وجاكيت وتوب، او كانت بنطلون طويل وجاكيت وتوب معها، إذا كنت من محبي البليزرات أو الجواكيت بإمكانها تنسيق أي ستايل منهم مع البنطلون الأنسب لك.

جاكيت من قماش التويد



أيضا قماش التويد توفر منه الكثير من القصات الخاصة بالتنورات والفساتين، وهذا يتيح لكل امرأة التألق في الشتاء بجاذبيتها وبستايلها الفريد.

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