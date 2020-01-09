ألوان الحجاب المناسبة للبشرة الحنطية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 10:41 مساءً - البشرة الحنطية أو القمحية، هي واحدة من أكثر درجات ألوان الجلد التي تتمتع بها الصبايا في العالم العربي، وهي تحديدًا تحمل درجات لونية متوسطة، تتراوح بين اللون البني الفاتح إلى البني المتوسط قليلًا.

ولصاحبات البشرة الحنطية قد اخترنا لكِ مجموعة ألوان حجابات مناسبة لكِ، مع تنسيقها لباقي القطع لديكِ.



اللون الأبيض أنيق ومناسب لكل المواسم

اللون الأبيض أنيق ومناسب لكل المواسم





الحجاب باللون الأبيض هو من الدرجات التي تناسب كل المواسم، وكلنا بالطبع نعرف كم تعتمده تحديدًا فاشينيستات الخليج مع اطلالتهنّ كافة، كلون ثابت ومميز، وتنسيقه مع كل القطع المختلفة أيًّا كانت.

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الحجاب باللون الأزرق جذاب وغير تقليدي

الحجاب باللون الأزرق جذاب وغير تقليدي



واحد من أكثر الدرجات المميزة للبشرة الحنطية هو الأزرق الزهري، وقد نلاحظ النجمات صاحبات البشرة الخمرية يعتمدنه بألوان ظلال الجفون لأنه يمنحهنّ اطلالة مميزة.

وأنتِ عزيزتي المحجبة يمكنكِ اعتماده في لفات الحجاب بكل ثقة مع حجابكِ، بخاصة مع اطلالتكِ بألوان مميزة كالأبيض أو حتى الأزرق الكلاسيكي لاطلالة محايدة.

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الحجاب بدرجات النود المختلفة

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درجات النود المختلفة أصبحت واحدة من الألوان التي لا يمكن أن تتخلى عنها المرأة بصفة عامة، وبالنسبة للحجاب فهو اختياركِ الأساسي الذي يناسب كل ألوان البشرة، ولكنه يبدو مميزًا أكثر للبشرة الحنطية.

يمكنكِ اعتماد درجات الروز، أو الأوف وايت، أو النود البيج، أو السومون، وتنسيقها بطريقة مميزة مع القطع فاتحة اللون أو الاطلالات المحايدة.

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درجات الأحمر النارية لاطلالة جريئة

درجات الأحمر النارية لاطلالة جريئة



الأحمر من الألوان النارية التي تُبرز جمال ونعومة الصبايا، ويبدو جذابًا للبشرة الحنطية، فلِمَ لا تجربينه باطلالة مميزة بلفة الحجاب تبحثين فيها عن لمسة جريئة.

يمكنكِ أيضًا ارتداء لفات الحجاب المطبعة بالورود الحمراء، مع القطع المميزة باللون الاحمر أيضًا أو بدرجات النود الفاتحة.

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