“اخدود النعم”.. تحذير من موجة تقلبات جوية حادة في سلطنة عُمان والأرصاد تكشف موعد البداية والنهاية

أكدت هيئة الأرصاد في عُمان تأثر السلطنة بتقلبات جوية يُمكن وصفها بالحادة والقوية، تبدأ بالتأثير تدريجياً وبشكل تصاعدي اعتباراً من يوم الخميس، لتصل إلى ذروتها يومي الجُمعة والسبت.

وفي التفاصيل سيتمركز منخفض جوي حراري إلى جنوب الجزيرة العربية، يدفع بكميات من الرطوبة من بحر العرب بالتزامن مع اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو المنطقة، هذه الظروف الجوية ستعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ بشكل ضعيف إلى متوسط مساء يوم الخميس، وتشتد تدريجياً يوم الجُمعة لتصل إلى ذروتها يوم السبت.

وتُشير آخر التوقعات الجوية الصادرة إلى أن البداية الفعلية للتقلبات الجوية ستبدأ اعتباراً من ساعات عصر يوم الخميس، وتتكاثر السُحب على ارتفاعات مختلفة، تُصبح ركامية رعدية مترافقة بالأمطار في مختلف المناطق، تكون في معظمها خفيفة إلى متوسطة الشدة” وهذا لايمنع من تواجد لبعض السحب الغزيرة الغزيرة أحياناً في بعض المناطق، وتستمر يوم الجمعة.

امطار غزيرة

أما مع ساعات فجر يوم السبت فيزداد تعمق الكتلة الهوائية الباردة في اجواء المنطقة، فتزداد قوة السحب الرعدية وتعم الأمطار الرعدية الغزيرة مختلف مناطق السلطنة، وهذه الامطار يُتوقع ان تكون غزيرة ومترافقة بزخات من البرد ونشاط كبير على سرعة الرياح.

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وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس بسبب انتشار للهواء البارد في مختلف الطبقات السطحية بعد عبور الجبهة الهوائية الباردة وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من الثلوج فوق القمم الجبلية العالية من جبل جيس في الامارات و جبال الحجر وجبل شمس في سلطنة عُمان يوم السبت و الأحد.

كما وتمتد هذه السحب الرعدية لتطال الأجزاء الشمالية من محافظتي الظاهرة والباطنة إضافة لمحافظة مسندم في سلطنة عُمان، تكون الأمطار غزيرة ومترافقة بزخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة.

ومن المفترض هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي إلى جريان الاودية على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مساء الخميس، تمتد تدريجيًا يومي الجمعة والسبت لتشمل البريمي وجنوب الباطنة والظاهرة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

ومن المحتمل أن يصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة.