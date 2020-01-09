فساتين سهرة سوداء آخر موضة ريزورت 2020

القاهرة – لايف ستايل
لا يمكننا الاستغناء عن الإطلالة باللون الأسود، خاصة عند اختيار فساتين السهرة السواريه ، لذا أردنا أن نستعرض لكِ أحدث الموديلات من مجموعات ريزورت 2020 لتختاري منها ما يناسب شكل جسمك.
آخر صيحات فساتين سهرة سوداء بحسب جسمك
قدمت ماركة كريستيان سيريانو Christian Siriano مجموعة شديدة الأناقة ضمت فساتين خلابة، أحببنا منها الفستان الأسود المزين بقصاصات مكشكشة، ونرشحه لنحيلات القامة لأنه سيظهرهن بقوام مثالي.
ليس هناك أنسب من فستان السهرة المصمم بتوب الـ Peplum الرائج لتخفي منطقة ترهلات الخصر، أعتمديه بتوقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji لتطلي بقامة خالية من العيوب في سهرات الصيف.
أستعيني بفساتين ذيل السمكة Mermaid dresses من توقيع ماركات جي مندل J. Mendel وزاك بوسن Zac Posen لتكسبي قامتك القصيرة مزيدا من الطول.
تربعت الفساتين المحددة للقوام على عرش الموضة، فاكتظت بها مجموعات ريزورت 2020 وأحببناها بتوقيع ماركة Akris روبرت رودريغيز Robert Rodriguez، تجنبيها فقط في حال كنتِ ممتلئة القامة.
أعتمدي فساتين السهرة المميزة بالتنانير الواسعة، لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة. تجدين أجمل التصاميم لدى ليلا روز Lela Rose وروشاس Rochas.
أعتمدي صيحة الفساتين المزينة بشق على الجانب بمختلف أطوالها لتبرزي طول ساقيكِ، طالعي أحدث الموديلات بتوقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka و Akris.
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