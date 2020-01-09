طريق تنسيق الملابس الشتوية مع الاكسسوارات من سالي عاشور

الملابس الشتوية تحتاج إلى اكسسوارات عصرية وأنيقة لتزيدكِ جمالًا، خاصًة أن للاكسسوارات قوة لا يُستهان بها، والتي تكمل اطلالة الصبيّةُ. والأمر مهم أيضًا بالنسبة للمحجبات، ما بين تنسيق لفات الحجاب المختلفة، وحزام الخصر، وأقراط الأذن، وغيرها.

ولهذا إليكِ طريقة تنسيق الملابس الشتوية مع الاكسسوارات من وحي المدونة المحجبة سالي عاشور.

سالي عاشور بتنسيق كلاسيكي للاكسسوارات مع البدلة

اختارت سالي عاشور البدلة الرسمية باللون الأحمر، مع الأكمام المرفوعة المكشكشة puff sleeves، نسقت معها توربان باللون الأسود، وحذاء الميول Mule shoes، مدبب من الأمام كلاسيكي بسيط جاء متناغمًا مع اللوك.

وأعجبنا اختيارها لأقراط الأذن من حجر اللؤلؤ بدرجات الأوف وايت، أضافت لمسة متوهجة للستايل ككل.

أسلوب سالي عاشور لتنسيق السكارف مع الملابس الشتوية

بهذه الاطلالة اعتمدت سالي عاشور على تنسيق السكارف مع الجاكيت الصوف القصير، وقد اختارت سكارف من الساتان الملون، ربطته بطريقة مستوحاة من أجواء الستينات.

واعتمدت على حزام الخصر باللون البني من غوتشي، لتنسيق معه شنطة جلد كبيرة لاطلالة عملية.

تنسيق الشنط كبيرة الحجم مع ملابس المحجبات الشتوية

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للشنط كبيرة الحجم نصيب كبير من اطلالات سالي عاشور، مثل هذا اللوك باعتماد كنزة الصوف مع البنطلون الأبيض، لتعتمد شنطة كبيرة باللون الأصفر الخردلي، واختارت حذاء الميول المفتوح من جلد الثعبان.

أقراط الأذن مع الحجاب لاطلالة شتوية

تعتمد سالي عاشور على السكارف والتوربان بشكل كبير، وتُنسّق معهما أقراط الأذن بتصاميم مختلفة لاطلالة مميزة، كاختيار أقراط الأذن المدورة مع السكارف الملون، والبناطيل الجلد، لاطلالة كاجوال بلمسة كلاسيكية.

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