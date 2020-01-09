ياسمين صبري تخطف الأنظار بـ"جمبسوت" أنيقة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، خطفت الأنظار فى أحدث ظهور لها. وظهرت ياسمين صبرى، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت "جمبسوت"، بأكمام طويلة من اللون الأسود أبرز رشاقتها. ومن المقرر أن تبدأ الفنانة ياسمين صبرى تصوير أول مشاهد مسلسلها "فرصة تانية"، والذى يعرض فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، يوم السبت 11 يناير الجارى، من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، حيث تجمع المشاهد الأولى كلا من ياسمين صبرى وأحمد مجدى وآخرين. Advertisements قد يهمك ايضاً: جمبسوت كاجوال للمحجبات من الفاشينيستا مستوحى من أجواء السفاري لإطلالة مميزة طريقة تنسيق الجمبسوت مع الجاكيت

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