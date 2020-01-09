بعد إعلان نجلها إصابتها بمرض ألزهايمر.. 11معلومة عن عايدة عبدالعزيز

أعلن نجل المخرج المسرحي الراحل أحمد عبدالحليم، إصابة والدته الفنانة عايدة عبدالعزيز، بمرض ألزهايمر، منذ 4 أعوام، فضلًا عن إجرائها لعملية جراحية منذ عامين بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض.

وأشار شريف، لـ"الوطن"، أن والدته التزمت المنزل منذ وفاة زوجها في 2013، حيث لا تخرج إلا باستثناء مرات معدودة، وأكد أنها تنسى في بعض الفترات أن زوجها قد رحل عن عالمنا، وحين تتذكر، تدخل في نوبة حزن وبكاء شديدة، لافتًا إلى عدم تواصل الدكتور أشرف زكي، نقيب المُمثلين معها، ومعاناتها من تجاهل زملائها في الوسط الفني.

ويقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن الفنانة عايدة عبدالعزيز، خلال السطور التالية.

- عايدة عبدالعزيز، ممثلة مصرية، ولدت في 27 أكتوبر 1936، وتبلغ من العمر 83 عامًا، بمحافظة القاهرة تنتمي لأسرة محافظة، فكان سبب تفكيرها في الزواج هو خوفها من تهديد والدتها بالقتل بعدما شاهدت صورتها في الجريدة والحديث عن أول أعمالها.

- حصلت على دبلوم المعلمين عام 1956، وحصلت دبلوم من "المعهد العالي للفنون المسرحية" عام 1959.

- حصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت من لندن، وعملت مدرسة بعد تخرجها في معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي، وزارة التربية والتعليم ومشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس.

- اتجهت إلى الإذاعة كممثلة، وكان أول أعمالها أوبريت "يوم القيامة"، على المسرح الغنائي عام 1961، في عام 1962.

- سافرت إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبدالحليم، لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج، وعادت عام 1967، واستأنفت نشاطها بمسراح الدولة، وقدمت مسرحيات دائرة الطباشير، النجاة عام 1996، ملك يبحث عن وظيفة، طائر البحر لتشيكوف، عام 1979، المهاجر للكاتب جورج شحادة ، لعبة السلطان، السيرك الدولى، الست هدى، عام 1996.

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- تم تكريمها في مهرجان المسرح التجريبي في شهر سبتمبر 1996.

- عام 1969 شاركت في فيلم "يوميات نائب في الأرياف" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم ومن إخراج توفيق صالح، وجسدت خلال أحداث الفيلم شخصية "زوجة المأمور"، وشاركها بطولة الفيلم زوجها الفنان أحمد عبدالحليم.

- في عام 1987 قدمت عايدة عبدالعزيز واحدا من أهم أدوارها السينمائية على الإطلاق في فيلم "النمر والأنثى" أمام عادل إمام، حينما جسدت شخصية "عدلات" الشريرة التي تتاجر بالمخدرات، وحققت نجاحا كبيرا في تجسيدها للشخصية، وشاركت الفنان عادل إمام مرة أخرى في عام 1999 بفيلم "الواد محروس بتاع الوزير" وجسدت من خلاله شخصية "اعتماد" زوجة الوزير "مذكور أبو المجد"، الذي جسد شخصيته الفنان كمال الشناوي.

- قدمت الفنانة عايدة عبدالعزيز، خلال مسيرتها الفنية ماقارب الـ200 عمل فني تنوع بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح، حتى صارت أيقونة للفن الحقيقي لدى الجمهور.

- في أحد الخلافات، هاجمت عبدالعزيز الفنانة الراحلة معالي زايد، التي كانت تجاورها في السكن، بعد أن اتهمت "زايد"، بالتسبب في غرق مزرعتها بالكامل، وتقدمت ببلاغ بالواقعة، إلا أنه تم حل الخلاف.

- توجهت لها الفنانة رجاء حسين، في أحد اللقاءات التليفزيونية، بكلمات، حيث أشادت بها وبمسيرتها الفنية، ما جعلها تبكي، وقالت لها: "شرفت بصادقتك، إنتي فنانة ذات قيمة وقامة وما أخدتيش حقك الفني بالكامل، وتستاهلي أكتر من كدة، ونفسي تخرجي من العزلة دي".