ساعات ماسية لإطلالة فاخرة يوم زفافك

تعد ساعات اليد من الاكسسوارات التى تمنح معصمك غاية الاناقة والجمال وتعطي لمسة فاتنة لمظهرك عند اختيارك لها بعناية. لهذا عليك أن تختاري المقاس المناسب لحجم معصمك فلا تتركيها ضيقة تشد على معصمك وتسبب لك الألم أو كبيرة تتحرك مع كل حركة تقومين بها.

وقد برزت العديد من موديلات الساعات الفاخرة التي تناسب العروس يوم زفافها، حيث أنها بالذهب الأبيض ومرصعة بفصوص الألماس البرّاقة.

ساعة من بوشرون Boucheron

قدمت ماركة بوشيرون ساعة ذهب أبيض ماسية بتصميم بسيط وعصري، ومزينة بشراشيب من الألماس.



ساعات بولغاري Bulgari

أيضاً قدمت دار بولغاري مجموعة من الساعات الماسية الراقية، سواء ساعات بتصميم دائري، أو الساعة النحيفة لإطلالة بسيطة وناعمة.

ساعة من شوبارد Chopard

أحببنا ساعة شوبارد الماسية بالتصميم البيضاوي، لتليق بإطلالة العروس الراقية.

ساعات غراف Graff

كما قدمت دار غراف موديلات ساعات ماسية أخّاذة، مثل الساعة بتصميم الإجاصة والمحاطة بالألماس، الساعة الدائرية بفصوص الألماس الكبيرة، الساعة شديدة النحافة، والساعة المزينة بفراشات ماسية.

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ساعات هاري وينستون Harry Winston

تنوعت ساعات هاري وينستون Harry Winston ما بين التصاميم المربعة والدائرية والماركيز.

وازدادت ساعات هاري وينستون فخامة بفصوص الألماس.

كذلك قدمت الماركة ساعة نحيفة بتصميم بسيط ومرصعة ببريق الألماس.

ساعة من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

أعجبتنا ساعة فان كليف الماسية بالتصميم الدائري والحجم المتوسط

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