من يتابع إطلالات الفاشينيستا فرح الهادي، يلاحظ على الفور أنها تعشق التنانير، وغالباً ما تختارها لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال وتنسقها بأساليب مختلفة، أحياناً شبابية وأحياناً أنثوية ناعمة. ومن التنانير المفضلة للفاشينيستا فرح الهادي، تلك التي يصل طولها أسفل حد الركبة منها الكلوش ومنها الضيقة ومنها المنسدلة بقصة مستقيمة، كذلك فهي تختار أحياناً التنانير القصيرة وتنسقها مع جوارب نسائية للإطلالات الخريفية، وأيضاً تفضل فرح الهادي التنانير المصنوعة من الجلد أو من التول. وإليك بالصور بعض الإطلالات التي نسقت بها فرح الهادي موديلات التنانير المفضلة بالنسبة إليها.

من يتابع إطلالات الفاشينيستا فرح الهادي، يلاحظ على الفور أنها تعشق التنانير، وغالباً ما تختارها لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال وتنسقها بأساليب مختلفة، أحياناً شبابية وأحياناً أنثوية ناعمة. ومن التنانير المفضلة للفاشينيستا فرح الهادي، تلك التي يصل طولها أسفل حد الركبة منها الكلوش ومنها الضيقة ومنها المنسدلة بقصة مستقيمة، كذلك فهي تختار أحياناً التنانير القصيرة وتنسقها مع جوارب نسائية للإطلالات الخريفية، وأيضاً تفضل فرح الهادي التنانير المصنوعة من الجلد أو من التول. وإليك بالصور بعض الإطلالات التي نسقت بها فرح الهادي موديلات التنانير المفضلة بالنسبة إليها.

اعتمدت مؤخراً فرح الهادي لوك خريفيا جمع بين الأناقة والعصرية، حيث أنها اختارت تنورة قصيرة بليسيه من الجلد باللون الأسود، ونسقت معها قميصا أبيض من قماش الأورغنزا مزينا بربطة أنيقة عند الياقة، واعتمدت جوارب نسائية سميكة تحت التنورة وحذاء كاحل من الجلد، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من غوتشي Gucci.



لوك خريفي في التنورة نسقته فرح الهادي:

إطلالة خريفية نسقتها فرح الهادي مؤخراً، وقد اعتمدت فيها تنورة ميدي باللون العسلي الرائج هذا الموسم بقصة مستقيمة منسدلة وصل طولها أسفل حد الركبة، وقد نسقت معها سويتر قطنية باللون الأزرق السماوي، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد وحقيبة كتف باللون الأسود من غوتشي Gucci.

التنورة التول بأسلوب فرح الهادي:

من بين موديلات التناينر المفضلة بالنسبة للفاشينيستا فرح الهادي، هي التنانير التول، وهنا اختارتها لإطلالة عصرية باللون الأسود طولها وصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معها جاكيت قصيرا مُطبعا، وحقيبة يد باللون البنفسجي من جيفشني Givenchy، وحذاء كاحل باللون الفضي الميتالك وقبعة ذات طابع فرنسي.



إطلالة شتوية أنيقة في التنورة الميدي نسقتها فرح الهادي:

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هنا اختارت فرح الهادي إطلالة شتوية أنيقة في التنورة الميدي السوداء ذات القصة الواسعة، والتي وصل طولها حد الركبة، وقد نسقت معها بلوز باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بجزمة عالية باللون الأسود وحقيبة يد كبيرة باللون الأزرق الفاتح من شانيل Chanel.

هذه هي موديلات التنانير المفضلة للفاشينيستا فرح الهادي.

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