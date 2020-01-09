تعرف علي طرق تنسيق الجاكيت الجملي

لا تتردي عن تنسيق الجاكيت الجملي إن كنت من محبي ارتداء الجاكيتات القصيرة في الشتاء ، فهو سيمنحك إطلالة غير تقليدية على الإطلاق، فهذا حقا من الألوان التي يمكن اعتبارها محايدة نظرا لأنه يتناسب مع كثير من الألوان الأخرى.



اتجهي إلى تنسيق إطلالة بالكامل باللون الأبيض ونسقيها مع جاكيت جملي قصير ونسقي الحذاء والحزام بنفس اللون. أيضا بإمكانك تنسيق الجاكيت الجملي مع بنطلون أبيض وبلوفر خفيف باللون الوردي

نسقي تنورة قصيرة باللون الأسود مع توب مخطط بالأبيض والأسود مع الجاكيت الجملي. ترغبين في تنسيق لوك عملي بالجاكيت الجملي؟ نسقي البنطلون الجينز مع التوب الأبيض والجاكيت الجملي ونسقي سكارف بإحدى درجات اللون الروز.

اللوك الدرامي سيكسبك كثيرا من الإثارة والغموض، لذا لا تتردي في تنسيق لوك باللون الأسود مع الجاكيت الجملي..

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