يوم في حياة مدونة الموضة المصرية إيمان رشاد

تمتلك مدونة الموضة المصرية إيمان رشاد آلاف المتابعات على موقع انستقرام، لها أسلوبها البسيط والخاص في عالم الأزياء ، تعتبر من البلوجر الأقرب إلى قلب متابعاتها، فهي تعتمد على القطع المألوفة وتستطيع تنسيقها بشكل يتماشى مع متطلبات الفتيات المحجبات بالوطن العربي، كما أنها تقدم نصائح خاصة للصبايا عن الجمال والعناية بالبشرة باعتبارها مُكملًا أساسيًا لأناقتهن

متى بدأت فكرة عمل مدونة الموضة؟

بدأت فكرة البلوجر من حوالي 6 سنوات، لكني لم أكن أتعمد ذلك في البداية ، إذ كنت فقط أميل لارتداء وتنسيق الملابس العصرية على الموضة، وأشارك بها أصدقائي، ثم بدأت أجد ردود فعل قوية للمتابعين خاصة البنات، بالسؤال عن القطع التي اخترتها، وطريقة تنسيقها، ووصل الأمر إلى لفات الحجاب، والعناية بالبشرة والمكياج.

ما القطعة التي لا تستغنين عنها بدولاب أو خزانة ملابسك طوال العام؟

الجاكيت الجينز أساسي بدولاب ملابسي، يمكن أن أرتديه مع تيشرت بخامة خفيفة في الصيف، أو Under shirt بالشتاء.



ماذا سترتدين إن كان لديك مناسبة هامة وليس أمامك وقت طويل للتفكير؟



أول ما سيخطر ببالي هو اعتماد البليزر أو البدل السواريه إن كانت المناسبة سهرة أو حفلًا كبيرًا بالمقام الأول، أما إن كانت مناسبة نصف كلاسيكية فمن الممكن أن أختار القطع الـ Smart كاجوال.

أخبرينا عن روتين حياتك الصحي.. وهل تتبعين بعض الأنظمة الصحية؟

في السابق، كنت من الفتيات اللاتي لا يهتممن كثيرًا بأمور الحميات الغذائية، وأجد صعوبة بتنظيم الوقت للعب الرياضة، لكن مؤخرًا بدأت أنتبه أكثر للأكل الصحي مع أخصائي تغذية، للحفاظ على صحتي ليس أكثر، لأنني لا أعاني من مشكلة زيادة الوزن.

ما هي القطعة الـ Must have في مشاويرك اليومي؟

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أنا لا أستغني على الإطلاق عن الساعة مع الإسوارة التي أرتديها بجانبها، سواء كانت كاجوال أو كلاسيك، وإذا نسيت يومًا أن أرتديها أشعر أن هناك أمرًا خاطئًا، خاصة أنني أشعر أنها القطعة التي تكمل الـ Out fit الخاص بي.

من هن مدونات الموضة اللاتي يعجبك أسلوبهن في الموضة؟

كثير من المدونات أحب اتباعهن بهذا المجال، كـ الفاشينيستا آسيا حتى عندما تتبع أسلوب المبالغة باختيار الأزياء تبدو أنيقة، وكذلك المدونة الكويتية نهى نبيل، وأيضًا مايا أحمد.

على ماذا تحتوي شنطة يدك اليومية؟

تحتوي على مفكرة وتعتبر من أهم الأغراض لدي، لأنني أحب تدوين المهمات خلال اليوم، بالإضافة إلى مرطب وأحمر الشفاه، وكذلك المناديل المبللة، وكريم لليدين، بالإضافة إلى الأغراض المهمة كالموبايل والمحفظة.

ما هو أكثر ستايل تجدينه يعبّر عنك؟

تحتوي على مفكرة وتعتبر من أهم الأغراض لدي، لأنني أحب تدوين المهمات خلال اليوم، بالإضافة إلى مرطب وأحمر الشفاه، وكذلك المناديل المبللة، وكريم لليدين، بالإضافة إلى الأغراض المهمة كالموبايل والمحفظة.

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