قبل رسم التاتو.. طبيب جلدية تقدم لكِ هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تُقدِم بعض الفتيات المهووسات برسم التاتو على تلك الخطوة، دون الأخذ في الاعتبار باتباع إجراء ما قبل وضع الوشم على الجسم، فما تلك الإجراءات؟

نقدم لك عزيزتي مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند رسم التاتو، وفقًا للدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحها لـ"الخليج 365" وهي كالتالي:

- احرصي على إجراء اختبار بمنطقة صغيرة في جسمك، لتتأكدي من عدم إصابتك بحساسية "إكزيما تلامسية"، خاصة إذا كنتِ مصابة بأي نوع من أنواع الحساسية.

- يجب الذهاب إلى مركز تجميل موثوق به، ذو جودة عالية من النظافة، والتأكد قبل البدء في رسم التاتو، استخدام المركز لإبرة جديدة، لأن المستخدمة تسبب انتقال الأمراض.

- ابحثي جيدا عن المعني الحقيقي لعبارات التاتو، حيث إنه سيلازمك فترة كبيرة .

جزيئات الكروم والنيكل تتحل

Advertisements

كما ذكر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالعاصمة الألمانية برلين، أنه عند رسم الوشم يمكن أن تتحلل جزيئات الكروم والنيكل من الإبر وتصل إلى العقد الليمفاوية عن طريق الدم، متابعا أنه غالبا ما تتحلل المعادن المسببة للحساسية عندما يتم استخدام مادة ثنائي أكسيد التيتانيوم التي تحتوي عليها كثير من الألوان المستخدمة في الوشم مثل الأخضر والأحمر والأزرق.

وشدد على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث بشكل أدق لمعرفة مدى الأضرار التي تلحقها الترسيبات على الصحة ومدى تسببها في الحساسية.

إزالة الوشم

أيضًا حذّرا الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية من إن إزالة الوشم محفوفة بالمخاطر الصحية؛ حيث يرتفع خطر الإصابة بحروق والتهابات وحدوث تغيرات مؤقتة أو مستديمة بصبغة الجلد ونشوء ندبات في حال إزالة الوشم بالليزر بشكل غير سليم.

كما أنه يمكن عند إزالة الوشم أن تنتشر جزيئات سامة من الصبغات اللونية المستخدمة داخل الجسم.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شددت الرابطة على ضرورة إزالة الوشم بمعرفة طبيب أمراض جلدية متخصص في الليزر، مع مراعاة حماية الجلد من أشعة الشمس؛ لذا يُفضل إزالة الوشم في الشتاء. ومن الأفضل عدم إجراء الوشم من الأساس.