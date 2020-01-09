تعرف على الأبراج الأكثر عنادا.. احذر "الثور" و"الجوزاء" طفل مشاكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

على الرغم من اختلاف صفات كل شخص عن غيره، إلا أن هناك مجموعة من الصفات التي تميز مواليد كل برج عن غيره في علم الأبراج والفلك، ولعل "العناد" من الصفات السلبية التي ربما يعود تأثيرها بالسلب على الشخص ذاته أو المحيطين به.

إذا كنت ممن يهتمون بقراءة الأبراج وعلم الفلك، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن نسبة العناد في كل برج، وفقًا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، خلال السطور التالية:

- برج الثور: يتصدر قائمة الأبراج الأكثر عنادًا، وهو لا تعتمد على الآخرين بسهولة، ربما يعود ذلك لطموحه الشديد في النجاح والتفوق.

- "الدلو": عنيد يتمسك برأيه ولا يتراجع عن قراراته بسهولة، وعند استبعاد عن نشاط ما، يتمادى في العناد.

- "السرطان": هادئ بطبعه، لكن عند الخلاف يتحول إلى العناد الشديد المصحوب بالعصبية، التي توقعه في العديد من المشكلات.

- "الجدي": من الأبراج الترابية والعقلانية الجادة، يُفضل السير على النهج التقليدي، لكن عند حدوث التغيير المغاير يسلك طريق العناد.

- "العقرب": بطبعه برج شكاك، وعنيد بشده إذ شعُر بالغدر والخيانة، لأنه يكره تلك الصفتين.

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- "العذراء": لا يتصف مواليد هذا البرج الترابي بتلك الصفة، إلا أنهم إذ شعروا بالقسوة من قِبل الآخرين يبدأون في العناد.

- "الأسد": يتمادى مواليد البرج الناري في العناد والغضب إذ مس أحد كبريائهم وكرامتهم.

- "الجوزاء": يُشبهه مواليده بـ"الطفل المشاكس"، لأنه من أكثر الأبراج التي تتمادى في العناد عندما تغضب، ولأن هذه الصفة ليست طبعًا في شخصيتهم، فمن السهل إرضائهم.

- "الحمل": يتصف مواليده قليلًا بالعناد كونه برجًا ناريًا، لكنه وقتي سرعان ما يهبط، فهم أيضًا من السهل إرضائهم.

- "الميزان": من الأبراج الهوائية الوسطية التي تمتاز بالعناد الخفيف غير الظاهري الذي لا يشعر الآخرين به.

- "الحوت": من الأبراج المائية الأقل عنادًا، حيث تتمثل الصفة عندهم في تجاهل الأشياء والأشخاص.

- "القوس": هادئ وحساس ولا يميل إلى تلك الصفة، ويتلاشى المشاكل بالنقاش حتى لو بادر الآخرين بالعناد.