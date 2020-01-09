لخروجة شتوية في "الويك إند".. نرشح لك 5 أماكن مختلفة الأذواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يحتاج الإنسان من حين لآخر، إلى عطلة يستعيد فيها نشاطه، ويجدد طاقته من جديد، ليصبح قادرًا على استكمال العمل مرة أخرى، وتتمثل هذه الراحة في "الويك إند" آخر كل أسبوع.

ولكي تتمكن من استغلال عطلتك والاستمتاع بها، دعنا نقدم لك قائمة بأفضل الأماكن للخروج والتنزه والترفيه، وجولتنا في "الويك إند" اليوم، ستكون في أماكن تتميز بالدفء لتناسب فصل الشتاء.

1- المركز الدولي للبولينج

إذا كنت ترغب في قضاء وقتًا ترفيهيًا مع الأصدقاء والعائلات، والقيام بمنافسة على الفوز واللعب، فأنسب مكان هو المركز الدولي للبولينج.

وغير البولينج يضم المركز مجموعة من الألعاب الأخرى التي تجعله خيارك الأروع، إذا كنت تبحث عن أماكن فى القاهرة للخروج.

سعر التذكرة 20 جنيهًا وسعر جيم البولينج 30 جنيهًا، وهو مفتوح طوال الأسبوع من الساعة 11 صباحًا إلى 1 صباحًا.

العنوان: الإستاد، مدينة نصر، القاهرة.

2- قرية فجنون

إذا كنت من محبي الفنون مثل النحت والرسم والمغامرة لتفريغ طاقتك والقيام بأنشطة فلاحية، مثل عجن العجين والأنشطة الزراعية، فأنسب مكان لقضاء عطلتك هو" قرية فجنون"

المكان مزيج خاص ما بين الفن والطبيعة الخلابة، كل من يزور المكان يصطحب معه طقم آخر من الملابس لأنه سيعيش جوا مليئا بالمغامرة.

يمكنك الاستمتاع بلعبة حرب الألوان، وألعاب تنافسية مع الأصدقاء، بجانب القيام بأعمال الفنون الأخرى كالرسم وغيرها.

وسعر تذكرة الدخول 80 جنيهًا، والقرية مفتوحة من الساعة 10 صباحاً إلى 8 مساءً.

العنوان: طريق سقارة السياحي، البدرشين، الجيزة.

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3- منطقة ملاهي إيزون

لقضاء وقت قد يصل لساعات طويلة دون الشعور بالملل وبأقل تكلفة، فأفضل اختيار لك هو قضاء وقتك في منطقة ملاهي آيزون، والتي تقدم ألعاب ترفيهية للشباب مثل البولينج والبلياردو وغيرها.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول 7 جنيهًا، ويمكن شراء كارت الألعاب وسعره 12 جنيهًا (لمدة عام)، ويتم شحنه لاحقًا عند اللعب بمبلغ 55 جنيهًا.

العنوان: سيتى ستارز، الدور الخامس، أمام مجمع السنيمات.

4- قرية الأسد

إذا كنت تبحث عن مكان لتقضي به اليوم بأكمله دون الحاجة لاستكمال الخروجة في مكان آخر؛ فأنسب خيار لك هو قرية الأسد، حيث إنها تضم ملاهي للأطفال والكبار بالإضافة إلى سيرك، ومطاعم تقدم وجبات لذيذة وشهية.

مواعيد القرية من الساعة 7 صباحاً وحتى الـ10 مساءً، تقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وسعر التذكرة 30 جنيهًا وتشمل جميع العروض.

5- بيت السحيمي

لمحبي التراث والخروجات التي تفصلك عن الواقع، فأنسب مكان هو "بيت السحيمي" له رونق آخر يضعه في مقدمة البيوت التراثية والأثرية في القاهرة.

المكان ثقافي تاريخي معماري ومناسب للجميع من سن 6 سنوات، وجدران البيت تتميز بتصميم معماري شرقي يقع في مركز المدينة وتحديداً في الدرب الأصفر، وهو قريب من شارع المعز.

مواعيد العمل: يوميا من الساعة 9 صباحًا إلى الثالثة مساءً، وسعر تذكرة الدخول: 5 جنيهات للمصري و3 جنيهات للطالب.