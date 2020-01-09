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“شاهد” ما فعلته فتاة كويتية في أحضان تامر حسني يثير جدلاً واسعاً في الكويت

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تامر حسني

هاجم ناشطون بمواقع التواصل في الكويت فتاة كويتية ظهرت مع الفنان المصري تامر حسني في مقطع أثار جدلا واسعا.

الفتاة الكويتية المعجبة بالفنان المصري والذي تراه لأول مرة وجها لوجها لم تتمالك نفسها من المفاجأة وارتمت في أحضانه، وأصيبت بحالة “شلل” عن الكلام ورعشة عقب رؤيتها تامر حسني.

ويظهر في الفيديو تامر حسني محاولًا تهدئة الفتاة التي أصابتها صدمة ورعشة وفقدت القدرة على الكلام لفترة والحركة واضعة يديها على فمها، وفي النهاية نطقت الفتاة وهي ترتجف بشدة قائلة:” ما مصدقة والله العظيم ما مصدقة”.

وهاجم النشطاء الفتاة لشدة صدمتها وإصابتها بالرعشة بسبب رؤية فنان، ومبالغتها في الإعجاب بفنان فضلا عن ظهورها في أحضانه وتقبيله في مشهد يخالف عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

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