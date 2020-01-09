أخيرا.. قاتل الطالب العُماني محمد العريمي في قبضة الشرطة بعد تصرف غريب منه

ذكرت الشرطة البريطانية في بيان لها أنها ألقت القبض على المتهم بقتل الطالب العماني محمد العريمي في الخامس من ديسمبر الماضي في لندن.

وكشفت عبر موقعها الإلكتروني عن تصرف غريب من القاتل حيث أنه قام بتسليم نفسه لمركز الشرطة وسط لندن، أمس الأربعاء، بعد أن نشرت الشرطة مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يظهر فيه القاتل، وطلبت من الجميع المساعدة لتتعرف على المتهم ورصد مكافأة مالية تصل إلى أكثر من 10 آلاف ريال عماني.

وأوضحت الشرطة البريطانية على موقعها الإلكتروني بأن رجال المباحث في بريطانيا والذين يحققون في مقتل الطالب العُماني محمد العريمي ، المقتول طعناً بالقرب من هارودز في 5 ديسمبر 2019 ، اتهموا رجلا بالقتل.

حيث تم توجيه الاتهام إلى بدر رحيم النازي ، اليوم الخميس الموافق 9 يناير بقتل محمد البالغ من العمر 20 عامًا ، ومحاولة سرقته .

و ذكرت الشرطة البريطانية بأن المتهم سيمثل بمحكمة ويستمنستر في وقت لاحق من نفس اليوم.

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وكان قائد التحقيق في الجريمة قال إن عملية القتل حدثت عندما قام رجلان مشتبه بهما بالاقتراب من محمد وصديقه عند شارع بازل في جادة شارع بافيلون، حيث قاما بالاعتداء عليهما وهربا من موقع الحادث سيرًا على الأقدام، وكانت هناك سيارة في انتظارهما على نهاية شارع سلون.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إن الضحية كان في طريقه إلى منزله من مطعم في “نايتسبريدج” هو وصديق آخر له من البحرين، عندما اعترضت طريقهما عصابة من الملثمين، لسرقة ساعته الفاخرة.

وذكرت “ديلي ميل” نقلاً عن صديق العريمي: “حاول أحد اللصوص سرقة ساعة محمد المكلفة – أعتقد أنها رولكس – ولدى مقاومته طعنوه وقتلوه”.

وأشارت الى أن صديقه البحريني حاول المساعدة فتعرض هو الآخر للطعن.