بالتزامن مع الطقس البارد.. برودة الأطراف الأسباب والعلاج

برودة الأطراف، من أكثر الأمور إزعاجا خلال الشتاء، بل إن البعض إذا شعر بدفء الأطراف لا يشعر بالطقس البارد، ولبرودة الأطراف أسبابها وعلاجها حيث يستعرضها التقرير التالي بحسب "ويب مد".
علاج برودة الأطراف
الجوارب
من أفضل العلاجات للأطراف الباردة، ارتداء الجوارب الصوف، أو القطيفة الدافئة، أو أكثر من جورب.
الحركة
الحركة بانتظام، تساعد على تدفئة الجسم وتدفق الدم من وإلى الأطراف.
الماء الدافئ
الاستحمام أو وضع الأطراف في الماء الدافئ، حل سريع لتخفيف من برودة الأطراف، من 10- 15 دقيقة، وذلك لتخفيف التوتر والحفاظ على تدفق الدم إلى القدمين.
الأكلات
تعمل بعض الأكلات على تدفئة الجسم، وتساعد كذلك على إمداده بالطاقة، وينصح بها في الشتاء، مثل المشروبات الساخنة، وشوربة العدس، والأكلات التي تحتوي على سكريات.
أسباب برودة الأطراف
قصور الغدة الدرقية.
فقر الدم.
فقدان الشهية.
اضطراب في الأوعية الدموية.
التوتر الشديد.
درجات الحرارة الباردة.
اضطرابات الأعصاب.
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