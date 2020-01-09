أصيبت بالزهايمر بعد رحيله.. كيف بدأت علاقة عايدة عبدالعزيز بزوجها

في خبر صادم لجمهورها، كشف شريف، نجل المخرج المسرحي الراحل أحمد عبدالحليم، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدته الفنانة عايدة عبدالعزيز، في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنها أصيبت بـ"ألزهايمر" منذ 4 أعوام.

وكشف شريف، لـ "الوطن"، أن والدته التزمت المنزل منذ وفاة زوجها في 2013، حيث لا تخرج إلا باستثناء مرات معدودة، وأنها تنسى في بعض الفترات أن زوجها قد رحل عن عالمنا، وحين تتذكر، تدخل في نوبة حزن وبكاء شديدة.

ويبدو أن الفنانة التي جسدت أدوار "أم صلاح" في فيلم الحرامي والعبيط، و"عدلات" في النمر والأنثى، و"زاهية" في ضمير أبلة حكمت، أصابتها حالة من الصدمة، عقب وفاة زوجها عام 2013، حيث أنها لم تشارك منذ ذلك الحين سوى بدور في مسلسل "دهشة"، ولذلك تقدم "هُن" ابرز المعلومات عن حياتها العائلية وتحديدًا علاقتها بزوجها المخرج المسرحي.

وولدت "عايدة" في عام 1936 بمحافظة القاهرة تنتمي لأسرة محافظة، فكان سبب تفكيرها في الزواج هو خوفها من تهديد والدتها بالقتل بعدما شاهدت صورتها في الجريدة والحديث عن أول أعمالها.

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- تعرفت على زوجها المخرج المسرحي الفنان أحمد عبدالحليم، في عامها الدراسي الأول بمعهد الفنون المسرحية، وعلى الفور وقع كلاهما في الحب وتزوج الثنائي وسافرت معه على الفور إلى لندن عام ١٩٦٢، حيث استكملا دراسة التمثيل والإخراج.

- عقب عودة "عايدة" وزوجها المخرج المسرحي، سافرا إلى الكويت وظل الاثنان هناك لما يقرب من 20 عاما، وهو ما ساهم في قلة أعمالها الفنية.

-أنجبت ابنتها الأولى وتدعى "نهال"، التي تزوجت من رجل ألماني، وتعيش معه في مسقط رأسه، أما ابنها فتزوج من أمريكية ويعيش معها، وقالت في هذا الشأن في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، "غلطة عمري إن أنا بعت ولادي للدراسة في أمريكا كنت فاكرة هيخلصوا ويرجعوا".