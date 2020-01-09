6 مشروبات تشعرك بالدفء في طقس الشتاء القارس

تشهد مصر خلال هذه الأيام طقس شديد البرودة، ولكن هناك مشروبات من مطبخك يمكنها أن تمنحك الدفء اللازم خلال اليوم، وفيما يلي مشروبات صحية يمكنك تقديمها لأسرتك لتضفي الحرارة على صحتك، غير الشاي والقهوة، بحسب موقع "فوود نيتورك".

الزنجبيل

خلال موسم الذروة للبرد والانفلونزا، من المحبذ أن تبدئي يومك بفنجان دافئ من الزنجبيل، حيث أنه مشروب رائع لتحسين الهضم وزيادة امتصاص الطعام، فهو يحافظ على الجسم خلال الشتاء.

الفانيليا واليانسون بالحليب

يخلط كوب من الحليب الساخن مع بذور اليانسون، أو حبة الفانيليا، مع ملعقة كبيرة من السكر أو العسل، ومنها تحصلين على مشروب دافئ خال من الكافيين، ويمنح الدفء في ليلة شتوية.

الليمون الساخن

هو أحد أكثر المشروبات الصحية شعبية، كما أنه يساعد في طرد السموم من الكبد والكلى، ويعزز الهضم، ويزيد من معدل الأيض، ويساعد على محاربة التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي.

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خليط التوابل

هو مشروب مكون من حليب جوز الهند والفلفل الأسود والكركم والقرفة والزنجبيل، هو مشروب مليء بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تساعد على تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الهضم وتثبيت مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة القلب.

السحلب

من أشهر مشروبات الشتاء، التي تبعث الدفء خلال برودة الطقس.

الهوت سيدر

مكون من عصير التفاح، لذا فهو يحتوي على كل السكر الطبيعي من التفاح دون أي ألياف صحية، مع أعواد القرفة، مما يجعله أكثر دفئًا في فصل الشتاء.