حالة من الهلع شهدتها محافظة صيبيا، بجازان، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن ألقت السلطات السعودية القبض على زوجة أحرقت زوجها بالأسيد.
وحسب وكالة "أسبوتنك"، فإن الزوج ويدعى "أبو محمد"، أوضح عبر قناة "روتانا خليجية"، أنه اكتشف تعامل زوجته مع ساحر، ليطلب منها عدم الحديث معه مجددا وقرر مسامحتها، لكنها فاجأته بفعلتها، وإنه قام مفزوعا حينما سكبت الأسيد على جسده وأمسك بشعر زوجته وانتزع مفتاح المنزل ونجح في الخروج والذهاب للمستشفى بمساعدة الجيران.
وعن درجة الحروق في جسد الزواج، أشار إلى أن الحروق طالت جسده بالكامل حتى الوجه والظهر، وأنه لا يزال يرقد في المستشفى حتى الآن، حيث يعاني من حروق عميقة وسطحية وخضع لعدة عمليات جراحة.
وحسب الزوج، فإن زوجته المعتدية هي الزوجة الثالثة، وأنهما متزوجان من عام ونصف العام، وهي الآن حامل في طفلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض ترددها على دجال.. فسكبت عليه حمض الأسيد وهو نائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.