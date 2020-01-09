رفض ترددها على دجال.. فسكبت عليه حمض الأسيد وهو نائم

حالة من الهلع شهدتها محافظة صيبيا، بجازان، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن ألقت السلطات السعودية القبض على زوجة أحرقت زوجها بالأسيد.

وحسب وكالة "أسبوتنك"، فإن الزوج ويدعى "أبو محمد"، أوضح عبر قناة "روتانا خليجية"، أنه اكتشف تعامل زوجته مع ساحر، ليطلب منها عدم الحديث معه مجددا وقرر مسامحتها، لكنها فاجأته بفعلتها، وإنه قام مفزوعا حينما سكبت الأسيد على جسده وأمسك بشعر زوجته وانتزع مفتاح المنزل ونجح في الخروج والذهاب للمستشفى بمساعدة الجيران.

وعن درجة الحروق في جسد الزواج، أشار إلى أن الحروق طالت جسده بالكامل حتى الوجه والظهر، وأنه لا يزال يرقد في المستشفى حتى الآن، حيث يعاني من حروق عميقة وسطحية وخضع لعدة عمليات جراحة.

وحسب الزوج، فإن زوجته المعتدية هي الزوجة الثالثة، وأنهما متزوجان من عام ونصف العام، وهي الآن حامل في طفلهما.