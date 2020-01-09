بعد وفاة والد إيهاب توفيق.. 5 نصائح لتفادي تفاقم الحروق فور الإصابة

صدمة كبيرة يعيشها الفنان إيهاب توفيق، بعد وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر حريق في فيلا والده، بمنطقة مدينة نصر، حيث كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بأن الحريق الذي التهم الفيلا نشب نتيجة "الدفاية".

وأوضح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشهر المشاكل التي تحدث في المنازل وتتسبب في حروق هائلة في الجلد.

وأوضح "الناظر"، الخطوات المطلوب القيام بها على وجه السرعة في المنزل وحتى الذهاب للطبيب إذا احتاج الأمر، كالتالي:

- ضرورة وضع المكان المصاب في أسرع وقت، تحت تيار قوي ومستمر من ماء الحنفية العادي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

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- ممنوع وضع ثلج أو أي شئ على المكان المصاب، وإذا تكونت فقاعات مائية ممنوع فتحها.

- تجفيف الجلد من الماء برفق شديد ووضع على المكان المصاب كريم حروق وأشهرهم حاليًا هو كريم "ميبو" أو "نولاڤير" أو "درمازين".

- تغطية المكان المصاب بشاش خفيف وبعد 12 ساعة يتم تغييره.

- إعطاء المصاب أي مسكن للألم، مثل "الباراسيتامول"، شرب في حالة إصابة الاطفال أو "البنادول" قرصين، أو أي مسكن موجود في البيت في حالة الكبار، مع تكرار المسكن كل 8 ساعات إذا لزم الأمر.