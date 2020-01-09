تسببت في وفاة والد إيهاب توفيق.. حلول لتدفئة المنزل بدون "دفاية"

حريق هائل التهم فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، ما أدى لوفاته خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. حاول إيهاب رفقة العاملين بالمنزل مساعدة والده في الخروج الإ أن النيران كانت قوية للغاية، لا سيما أنه رجل كبير في السن ولا يستطع التحرك بشكل سريع. وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن الحريق الذي التهم الفيلا نشب نتيجة "الدفاية".

واقعة حريق فيلا والد المطرب إيهاب توفيق بسبب "الدفاية" لم تكن الأولى، فهناك العديد من الحرائق اندلعت نتيجة لنفس السبب.

وإليك طرق لتدفئة المنزل في فصل الشتاء، بعيدًا عن الدفايات، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

- طلاء حوائط منزلك بالألوان الغامقة.

- استخدام ستائر ذات خامات ثقيلة على الشبابيك، حتى تمنع تسرب الهواء إلى منزلك.

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- التأكد من أن الستائر ستضيف لمسة مختلفة في ديكور منزلك.

- الحرص على تغطية أرضيات المنزل، بسجاجيد كبيرة الحجم والتي بدورها لن تشعرك ببرودة الأرض.

- تغطية أثاث منزلك ببعض المفارش ذات الخامات الشتوية، كالموهير، القطيفة، الصوف.

- زيادة إضاءة المنزل في الشتاء من أجل دفء أكثر.

- يعد غلق أبواب غرف المنزل، من الطرق الفعالة لبقاء الجو دافئاً.

- وضع شريط سيليكون في المساحات الواسعة بين الجدران أو الشبابيك.