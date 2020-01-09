بشرى للسيدات.. وسادة ذكية ترحمك من "شخير" الزوج

معاناة كبيرة تواجه الزوجات نتيجة لشخير أزواجهن خلال ساعات النوم، الأمر الذي دفع شركة "مانديز 10" لطرح وسادة ذكية تقوم على تحريك رأس النائم لمنع الشخير، خلال معرض "سي إي إس".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن الوسادة الجديدة تسمى "ذا موشن بيلو" وتحتوي على تقنيات متطورة و"نظام مراقبة ضغط النوم" الخاص بالشركة، والذي يتضمن أجهزة استشعار داخل الوسادة، يمكنها اكتشاف موضع رأس الشخص.

وربطت الشركة بين تقنية مراقبة صوت الشخير وأكياس هواء تعمل على تعديل وضع الرأس أثناء النوم دون إيقاظه، وأنه في حال رصد نظام المراقبة أي ثقل في التنفس، يتواصل الجهاز مع الوسادة، التي تنفخ بدورها الأكياس الهوائية لتعديل وضع رأس المستخدم.

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وهكذا من خلال تعديل وضعية الرأس والعنق تحسن الوسادة تدفق الهواء من الأنف وتقلل من احتمال الشخير.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الوسادة عرضت للبيع على موقع التسويق العالمي "أمازون" بـ376 دولار لتصبح بديلا عن الأقنعة الكبيرة التي تمنع الشخير.