دراسة حديثة: الشاي يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب

أكد علماء، أن شرب الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، يرتبط بحصول الإنسان على حياة أطول وأكثر صحة.

وعلق دكتور في أكاديمية الصين للعلوم الطبية في بكين، شينيان وانج: "يرتبط استهلاك الشاي بشكل معتاد، بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت، ويملك الشاي الأخضر التأثير الأكثر إيجابية، كما أن الأكثر انتفاعا هم الأشخاص الذين يشربون الشاي على المدى الطويل"، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وحلل العلماء بيانات 100902 مشاركًا، من الذين لم يعانوا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سرطان في حياتهم، وتم تصنيف المشاركين إلى مجموعتين: الأشخاص الذين يشربون الشاي بشكل معتاد (ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع) والذين لا يشربون الشاي أبدًا أو بشكل غير المعتاد (أقل من ثلاث مرات في الأسبوع)، وقام الخبراء بمتابعة صحتهم في المتوسط لـ 7.3 سنوات.

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وفي النتيجة تبيّن أن الذين يستهلكون الشاي بشكل دائم يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20% أقل من غيرهم، بالإضافة إلى خطر وفاة أقل بنسبة 15%.

ويشار إلى أن 49% من المشاركين فضلوا الشاي الأخضر، بينما فضّل 8% الشاي الأسود، ويعتبر الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا لـ "البوليفينول"، الذي يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والعوامل الخطرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل الدهون في الدم، أما الشاي الأسود فيتم تخميره بشكل كامل وخلال هذه العملية يتأكسد "البوليفينول" في أصباغ وقد يفقد آثاره المضادة للأكسدة، لكن أظهرت أبحاث سابقة أن تقديم الشاي الأسود مع الحليب يقوي فوائده الصحية ما يؤثر إيجابيا على وظيفة الأوعية الدموية.

وفي سياق متصل، تمكن العلماء الصينيون، من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري، ولكن العلاج يشترط وجود مادة تتواجد حصرا في الشاي الأخضر.