صور.. شاهد أجمل مباني الفن الحديث في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

ازدهرت حركة الفنون والعمارة الزخرفية في أوروبا طوال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.

واشتهر المهندسون المعماريون مثل هيكتور غيمارد وأنتوني غاودي بتصميماتهم المعبرة المستوحاة من الطبيعة، والتي تتميز عادةً بالألوان المتنوعة والتفاصيل المصنوعة من الحديد والزجاج.

وتميزت التصميمات الداخلية لمباني طراز Art Nouveau باستخدام مواد مخصصة ومعالجات جدران مرسومة باليد أكدت الأناقة المليئة بالرومانسية، أظهرت البراعة المعمارية ذلك الوقت، من لاتفيا إلى أسكتلندا.

ونستعرض لكم أمثلة على فن الهندسة المعمارية الحديثة ما زالت موجودة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما أوضح موقع "Admiddleeast".

- كاسا باتلو، برشلونة

يعد Casa Batlló ، الواقع في Passeig de Gràcia ، أحد أشهر أعمال المعماري أنتوني غاودي، والمبنى مستوحى في بعض أجزاءه من أسطورة القديس جورج والتنين، ويتميز الجزء الخارجي بقطع ملونة من السيراميك المكسور، والقف مغطى ببلاط مشابه للواجهة الخارجية.

- مبنى إنجلترا القديم، بروكسل

تم تصميم مبنى Old England في عام 1899، من قبل المعماري Paul Saintenoy، ويُعد واحدًا من جواهر Art Nouveau في بروكسل.

- ماجوليكاهاوس، فيينا

كان المهندس المعماري أوتو فاغنر شخصية رئيسية في إعادة اختراع فيينا في مطلع القرن العشرين. أحد أكثر أعماله المحببة هو مبنى الشقق في Majolikahaus، الذي تم الانتهاء منه في عام 1898، وهو مزين بزخارف نباتية نابضة بالحياة.

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-مدرسة غلاسكو لللفنون،اسكتلندا

واحدة من المباني الأكثر أهمية للمهندس المعماري الأسكتلندي تشارلز ريني ماكينتوش كانت مدرسة غلاسكو للفنون، يمزج ماكينتوش فن الآرت نوفو والتأثيرات الاسكتلندية التقليدية للمبنى ، الذي اكتمل على مرحلتين. شملت المرحلة الثانية المكتبة الأيقونية وانتهت في عام 1910.

- مبنى الانفصال، فيينا

تم تصميم المبنى الأبيض المكعب على يد المهندس المعماري جوزيف ماريا أولبريتش، كقاعة معارض لفنانين ومصممي الحركة الانفصالية، وتم افتتاحه في عام 1898م، مع قبة مميزة من أوراق الغار المطلية بالحديد.

- أغوداس هاكيلوس كنيس، باريس

كان هيكتور غيمارد مصمم هذا المبنى أحد أشهر ممارسي الفن الحديث في باريس، يقع Agoudas Hakehilos Synagogue في حي Marais ، وتم بناء معبد Agoudas Hakehilos Synagogue في مدينة Guimard ، كما يٌشار إليه أيضًا باسم Synagogue de la rue Pavée) في عام 1913 ويحتوي في تصميمه الخارجي على فكرة مستوحاه من الوصايا العشر.

- شارع ألبرت، ريغا

تحتوي مدينة ريغا اللاتفية على مبان مذهلة من طراز الآرت نوفو، ويعد ميخائيل أوسيبوفيتش آيزنشتاين المولود في روسيا أحد أكثر مصمميها غزارة الإنتاج، وهو من ابتكر عددًا من هذه المباني، ومن بينها السكنية المزينة بشكل كبير في شارع ألبرت.