في بيتك "قاتل صامت".. إليك نصائح للتعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

غيّب الموت أحمد توفيق، والد الفنان إيهاب توفيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر حريق هائل اندلع في الفيلا بسبب ماس كهربائي بدفاية في الطابق الأول.

وبجانب المخاطر التي تسببها الدفاية، فإنها تعد واحدة من الأجهزة التي توجد في كل منزل وتسمى "القاتل الصامت".

والقاتل الصامت هو غاز أول أكسيد الكربون، لأن استنشاقه يؤدي إلى الوفاة، فهو عديم اللون، والرائحة، كما أنه يمنع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، وينبعث عادةً من الشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز، لذا يجب عليك الحذر مع هذه الأجهزة:

الدفايات

- الحرص على تنظيفها بشكل مستمر وحفظها وتخزينها في مكان جاف.

- العمل على وجود تهوية أثناء تشغيل الدفاية للسماح للأكسجين بالدخول وتجنب الاختناق.

- تجنب وضعها على الأقمشة خاصة الحراير والبوليستر.

- التأكد من سلامة الوصلات الكهربية واللجوء للفنين عند تركيبها وصيانتها.

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السخان الغاز

- تجنب التدخين بجانب السخان.

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- منع الأطفال الصغار من لمس الأسطح الساخنة جداً من السخان.

- عدم ترك سخان الغاز يعمل عند النوم

- عند استنشاق رائحة الغاز في منزلك لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف وعدم اشتعال اللهب.

- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة على مصراعيها للتهوية.

- التأكد من غلق الغاز من المحبس الموجود على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة.

- يفضل التواجد خارج المنزل للتأكد من إزالة الرائحة تمامًا.

- لا تستخدم المرواح الكهربائية لتقليل الغاز.

- شوايات الغار

- يجب اختيار مكان جيد للتهوية وعدم تركها مشتعلة في لفترات طويلة في أماكن مغلقة.

- التأكد من وضعها على سطح ثابت ومقاوم للحرارة.

- يفضل تنظيف الشبكة باستمرار للتخلص من علامات الحرق التي يكون بداخلها غز ثاني أكسيد الكربون.

- عند الشواء، ابتعد قدر الإمكان عن النار ولا تقف لفترة طويلة أمام الدخان لفترة طويلة.