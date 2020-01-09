اكتشفي تصميم فستان السهرة الأكثر رواجًا بحسب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - تصميمات منوعة من فساتين السهرة شاهدناها ضمن مجموعات موسم 2020، إن كان للألبسة الجاهزة أو للهوت كوتور Haute Couture وقد اختلفت قصّاتها وألوانها والمواد المصنوعة منها أيضًا، لكننا لاحظنا أنّ تصميم الكتف الواحدة one shoulder، كانت الأبرز والأكثر رواجًا، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العالميات والعربيات، وقد اعتمدن هذا التصميم على اعتبار أنه يوحي بالكثير من الأنوثة والرقي كما بالجاذبية والقوة، ويذكرنا بفساتين ملكات الإغريق، وقد جمعنا بالصور أبرز اطلالات النجمات العربيات في فساتين سهرة بقصة الكتف الواحدة، اعتمدنها في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.



ميريام فارس في فستان سهرة بكتف واحدة باللون الفضي:

ميريام فارس



في حفل رأس السنة 2020 شاهدنا ميريام فارس وقد تألقت في اطلالة رائعة في فستان براق من الترتر باللون الفضي بتصميم الكتف الواحدة، كانت قد اختارته من رامي قاضي Rami Kadi، قصته ضيقة وقماشه مجمّع عند منطقة الورك، وله فتحة طويلة على الساق، وقد بدت فيه مشرقة ولافتة.

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نسرين طافش في فستان ناعم بكتف واحدة:

فستان براق كتف واحد اختارته نسرين طافش





كذلك وقع اختيار نسرين طافش على هذا النوع من الفساتين على السجادة الحمراء، حيث اختارت تصميمًا ناعمًا بقصة الكتف الواحدة المواكبة للموضة، باللون البنفسجي الداكن ومصنوع من قماش براق، له فتحة أمامية على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي، وأقراطًا ماسية ناعمة.





ناردين فرج في فستان بكتف واحدة باللون الأحمر:

ناردين فرج في فستان أحمر من اليكس بيري



أطلت ناردين فرج في لوك ذي طابع جمع بين الأناقة والعصرية في فستان سهرة باللون الأحمر بقصة الكتف الواحدة، كانت قد اختارته من دار أليكس بيري Alex Perry، مصنوع من الترتر البراقة بقصة غير متناظرة من الأسفل، حيث إنّ التنورة من جهة كانت قصيرة، ومن جهة كان لها ذيل وصل حدّ الأرض، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي ومجوهرات ناعمة.

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درة زروق في فستان بتصميم مبتكر بقصة الكتف الواحدة:

فستان بتصميم عصري بقصة الكتف الواحد اختارته درة زروق





شاهدنا درة زروق في عدد من الاطلالات المميزة في عام 2019 منها اطلالتها على السجادة الحمراء في هذا الفستان ذي التصميم المبتكر، الذي اختارته من جان لويس صبجي Jean Louis Sabaji مصنوع من الترتر البراق وبقصة الكتف الواحدة، له فتحة جانبية وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي الميتالك، وصندلًا أسود بكعب عالٍ، وزينت اللوك بمجوهرات ماسية بارزة.



فساتين الكتف الواحدة موضة هذا العام، شاهدي أجمل التصميمات منها على النجمات العربيات في مناسبات مختلفة، واستوحي من الاطلالة التي تناسب ذوقكِ.

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