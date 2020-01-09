موديلات معاطف شتوية فاخرة من ميلانيا ترامب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - من المعروف أنّ ميلانيا ترامب Melania Trump تُعتبر واحدة من أكثر النساء أناقةً في العالم، وذلك بسبب اطلالاتها المميزة التي تنسقها لمختلف المناسبات، والتي تجمع فيها بين الأسلوب الراقي والأسلوب العصري المواكب للموضة، وفي الشتاء رصدنا لها عددًا من الاطلالات المميزة التي اعتمدت فيها أناقة المعاطف بتصميماتها المختلفة، وقد جمعنا بالصور أجمل موديلات معاطف شتوية اعتمدتها ميلانيا ترامب في مناسبات مختلفة، وإليكِ بعض الأفكار.





معطف بنقشة الكارو خيار ميلانيا ترامب:

معطف بنقشة الكارو من كالفين كلاين اختارته ميلانيا ترامب





المعاطف بنقشة الكارو من أبرز صيحات الموضة الرائجة في شتاء 2020، وهنا شاهدنا ميلانيا ترامب Melania Trump وقد نسقت لوك شبابيًّا أنيقًا، اختارت فيه معطف كارو من كالفين كلاين Calvin Klein باللونين الأحمر والأزرق، نسقت من تحته توب حمراء ياقة عالية وبنطلون جينز سكيني أسود، وجزمة عالية أنيقة من الجلد.





لوك مشرق في معطف باللون الأصفر نسقته ميلانيا ترامب:

اطلالة مشرقية لميلانيا ترامب في معطف باللون الأصفر



من الواضح أنّ ميلانيا ترامب Melania Trump جريئة في اختيارها للألوان، لا سيما في الاطلالات الشتوية، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه معطفًا طويلًا باللون الأصفر الحيوي، ومن تحته نسقت بلوز من الصوف من اللون نفسه، مع تنورة ميدي من الجلد باللون العسلي، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ بنقشة جلد النمر.

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المعطف الأسود الكلاسيكي بأسلوب ميلانيا ترامب:

ميلانيا ترامب أنيقة في معطف باللون الأسود





المعطف الأسود الكلاسيكي يجب أن يتوافر في خزانة كل سيدة، وهنا شاهدنا ميلانيا ترامب Melania Trump، وقد اعتمدته بأسلوب ناعم، حيث اختارت معه تنورة ماكسي ضيقة باللون الرمادي، زينت خصرها بحزام عريض من الجلد من آلايا Alaia، وتوب باللون الأسود بتصميم بسيط، وأكملت اللوك بحذاء من دون كعب باللون البيج، ونظارات شمسية كبيرة.





معطف مميز من ديور تألقت به ميلانيا ترامب:

اطلالة مميزة لـ ميلانيا ترامب في معطف من ديور



اعتمدت ميلانيا ترامب Melania Trump في هذه الاطلالة على المعطف المميز الذي اختارته من ديور Dior بألوانه اللافتة، التي تجمع بين البيج والأبيض والأحمر والأسود، وقد اختارت من تحته اطلالة باللون الأسود مع جزمة أنيقة عالية من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.



موديلات معاطف شتوية فاخرة بأشكال وقصات مختلفة اعتمدتها ميلانيا ترامب Melania Trump لمناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.

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