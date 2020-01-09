شاهدي إطلالات كيت ميدلتون الملكية في عيد ميلادها الـ 38

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - تحتفل اليوم دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton بعيد ميلادها الـ 38، وبهذه المناسبة قمنا بجمع أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة التي تألقت بها في مختلف المناسبات، والتي كشفت من خلالها عن جانبها الملكي الراقي، وعن أسلوبها الأنثوي الجذاب في الموضة، والتي من خلالها استطاعت أن تنال لقب أكثر النساء أناقةً، وإحدى أبرز أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وإليكِ بالصور جولة على أبرز هذه الاطلالات في مختلف تصميمات فساتين السهرة المميزة والناعمة.



اطلالة ملكية تألقت بها كيت ميدلتون في فستان باللون الأبيض:

اطلالة ملكية لكيت ميدلتون في فستان باللون الأبيض





شاهدنا كيت ميدلتون Kate Middleton في إحدى المناسبات الرسمية، وقد تألقت في اطلالة ملكية ساحرة كانت عبارة عن فستان سهرة ناعم من قماش الأورغانزا باللون الأبيض، مشكوك بطريقة ناعمة بحبات الكريستال البراقة. أكمامه قصيرة وخصره محدد، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش صغيرة باللون الفضي، ومجوهرات ماسية فاخرة بما فيها التاج الملكي.





فستان ميدي باللون الأحمر من ماركيزا اختارته كيت ميدلتون:

فستان أحمر من ماركيزا تألقت به كايت ميدلتون



اعتمدت كيت ميدلتون Kate Middleton لإحدى المناسبات، اطلالة راقية في فستان ميدي باللون الأحمر الحيوي كانت قد اختارته من مجموعة ماركيزا Marchesa بقصة أنثوية ناعمة ضيقة من الأعلى، مع تنورة كلوش وصل طولها أعلى حد الكاحل، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش وحذاء من جلد السويد باللون الأحمر العنابي.

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لوك ذو طابع شرقي تألقت به كيت ميدلتون:

اعتمدت كيت ميدلتون فستان براق أخضر من جيني باكهام



من اطلالات كيت ميدلتون Kate Middleton اللافتة لهذا العام، كانت في هذا الفستان البراق المستوحى من الزي الباكستاني التقليدي، والذي حمل طابعًا شرقيًّا مميزًا، بقصته المحافظة ولونه الغني الذي ناسب كيت بطريقة مثالية، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ، وأقراطًا ذهبية لافتة.





فستان ناعم من ألكسندر مكوين اختارته كيت ميدلتون:

كيت ميدلتون أنيقة في فستان من الكسندر مكوين





اختارت كيت ميدلتون Kate Middleton خلال فترة حملها في عام 2018، اطلالة مميزة مفعمة بالأنوثة، وكانت عبارة عن فستان سهرة مميز من ألكسندر مكوين Alexander McQueen، قصته منسدلة وأكتافه مزينة بالكريستال، وقد نسقت معه شنطة يد من جيمي شو Jimmy Choo وبعض المجموهرات الناعمة.



في عيد ميلاد دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton الـ 38، شاهدي أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة ذات الطابع الملكي التي تألقت بها في مختلف المناسبات.

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