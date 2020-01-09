عبايات سوداء من وحي الفاشينيستا سنا البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - اختيار العبايات السوداء، أسلوب الكثير من مدونات الموضة، كالفاشينيستا الإماراتية سنا البلوشي، التي تعتمد اختيار العبايه السوداء بغالبية اطلالتها، ولكن مع موديلات متنوعة ومتجددة في كل مرة تظهر فيها بالعبايه السوداء.

وقد اخترنا لكِ مجموعة من عبايات سوداء بتصاميم مُلهمة من الفاشينيستا سنا البلوشي، لتختاري منها ما يناسبكِ.



العبايه السوداء مع الرسومات الهندسية

العبايه السوداء مع الرسومات الهندسية





لفتنا هذا الموديل للعبايه السوداء التي اعتمدتها سنا البلوشي، مع رسومات هندسية مميزة للموديل المفتوح للعبايه، مناسبة لمشاوير النهار الكلاسيكية، لهذا نسقتها مع شنطة لازار جلد ميني وحجابها باللون الأسود.

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العبايه مع الأكمام الأرجوانية

العبايه مع الأكمام الأرجوانية





من الدرجات المميزة والانيقة هذا العام، هو اللون الأرجواني، وقد اختارته سنا البلوشي مع العبايه السوداء، لتصميم مميز بالأكمام الأرجوانية، مع تطريزات لشرائط باللون نفسه على العبايه من الأمام.

هذا الموديل أكثر شبابية، مناسب للصبايا والسيدة الثلاثينية ليمنحكِ اطلالة أصغر عمرًا، وقد أعجبنا اختيار شنطة ديور الميني لتمنح اللوك لمسة أكثر عصرية.

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العبايه المونوكروم الأبيض مع الأسود

العبايه المونوكروم الأبيض مع الأسود





اختيار العبايات المونوكروم بلوني الأبيض مع الأسود، هو أسلوب عصري وأصبح أكثر رواجًا بكل المواسم، كهذا الموديل للعبايه التي اعتمدتها سنا البلوشي، بسيطة وناعمة، مناسبة لمشاويركِ طوال النهار.

وكذلكِ يمكنكِ اختيارها أثناء الذهاب للعمل، نسقيها مع الحجاب الأبيض أو الأسود بحسب ذوقكِ.

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العبايه السوداء مع التطريزات البراقة

العبايه السوداء مع التطريزات البراقة







أما هذا الموديل للعبايه السوداء مع التطريزات البراقة، فهو مناسب أكثر للمناسبات المسائية، نسقيه مع الكعب العالي، والحجاب باللون الأسود، أما الشنطة فيمكنكِ اختيارها بدرجات ألوان فاقعة كاللون الأحمر العنبي أو الأخضر العشبي.

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