ساعات ذهبية جذابة لسهراتك في 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - قد تعتقد بعض السيدات أن إطلالات السهرات لا يمكن تنسيق أنواع وأشكال محددة من المجوهرات معها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالساعات التي لطالما ارتبطت بالملابس الكاجوال والإطلالة اليومية.
لكن هذا الأمر غير صحيح تماماً، إذ أصبح بإمكانك اقتناء أكثر من ساعة وتنسيق كلّ واحدة منها مع المناسبة التي تليق بها، حتى لو كانت مناسبة رسمية.
وقد أبهرتنا دور المجوهرات العالمية بتقديم ساعات باللون الذهبي المحببّ لدى السيدات والذي لطالما منح الإطلالة فخامة وأناقة.
ساعات ذهبية بتصميم دائري
لطالما حافظ التصميم الدائري على مكانته في عالم الساعات خاصة وأنه الشكل الأساسي والأول في مجموعات الساعات.
وقد لفتتنا الساعة الذهبية الجذابة من Buccellati التي جاءت بتصميم عريض من الذهب الخالص، رُصعت ببعض قطع الألماس التي جاءت بأشكال متعددة ومختلفة لتمنحك رونقاً لافتاً.
في حين برزت لدى Coach ساعة ذهبية تألفت من حلقات متداخلة في بعضها البعض، وجاءت من دون ترصيع إضافي.
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ساعات ذهبية وسوداء لإطلالة فخمة
على اعتبار أن الإطلالة في المناسبات الرسمية يجب أن تتحلى بالكثير من الفخامة والرقي، كان لا بدّ لبعض دور المجوهرات أن تُدخل القليل من اللون الأسود الفخم إلى ساعاتها الرسمية، خاصة تلك التي رأيناها لدى Emporio Armani والتي جاء حزامها بتصميم معدني أنيق، في حين تلوّن المينا باللون الأسود مع العقارب الذهبية ما منحها فخامة ورقي
ساعات ذهبية بتصميم هندسي
اذا كنت من اللواتي يفضلن اختيار القطع المميزة وغير المألوفة، فننصحك بتجربة ارتداء إحدى الساعات الذهبية ذات التصميم الهندسي التي تميّزت عن تلك الدائرية بأشكالها الجذابة واللافتة.
وقد استطاعت دار Gucci أن تقدم ساعة ذهبية بتصميم هندسي، جاء حزامها من الذهب الأصفر الأنيق، في حين تميزت بوجود ثلاثة ألوان بداخلها وهي الأزرق، الأحمر والأبيض.
أما دار Cartier فقد أبهرتنا بساعتها التي يمكن أن تلتف على اليد لتمنحك قطعتين في آن واحد، سوار وساعة أنيقة وجذابة، وهكذا تحصلين على إطلالة في السهرات لا مثيل لها.
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