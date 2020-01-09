على خطى آسر يس.. طرق تنسيق المعطف القصير للرجال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - يتميز فصل الشتاء بالملابس الأنيقة والكلاسيكية مثل المعطف القصير أو الطويل، والبدل بمختلف أشكالها، ومهما تغيرات اتجاهات الموضة، سيظل فصل الشتاء هو المعبر عن الأناقة بشكلها التقليدي.

وفي فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الماضي في دورته الـ ٤١ ظهر الفنان "آسر ياسين" بمعطف قصير وقميص وربطة عنق وبنطال، ولأنه واحد من المؤثرين في عالم الموضة الرجالية، أصبح هناك الكثيرين يريدون اعتماد هذه الإطلالة واليوم سوف نتعرف على أفكار وطرق مختلفة لاعتماد هذه القطعة.

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- المعطف القصير مع بلوفر برقبة عالية

على الرغم من أن تنسيق المعطف القصير مع البلوفر ذو الرقبة العالية يعتبر ذو طابع كلاسيكي إلا أنه في نفس الوقت عصري وهذا ما يجعله مناسب للارتداء في مختلف الأوقات وخاصة فيما يتعلق بالعمل فهو يضمن لك إطلالة أنيقة وعملية في نفس الوقت.

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- المعطف مع قميص وبلوفر

أيضا تنسيق المعطف مع بلوفر وقميص من الخيارات التي يمكن اعتمادها في العمل فهو واحد من الاطلالات الكاجوال، خاصة إذا كان البنطال المعتمد معها من الجينز أو الجبردين وخاصة إذا كان ممزق.

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- المعطف مع البدل

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أما إذا كنت من محبي الإطلالات الكلاسيكية فارتداء المعطف القصير مع بدلة كاملة برابطة عنق أو بدون، من الخيارات المناسبة للعمل ولمقابلات العمل بوجه عام.

ولكنه خير غير محبذ ويراه البعض مبالغ فيه للخروج مع الأصدقاء أو الزيارات العائلية.

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- المعطف مع صيحة الطبقات



صيحة الطبقات أي ارتداء طبقات متعددة من الملابس واحدة من الصيحات التي لاقت رواجا في عالم الموضة في الفترة الأخيرة، وهذه الصيحة شبابية ويمكن اعتمادها في مختلف أوقات اليوم، وفي مختلف المناسبات فهي تجمع بين الأناقة والعملية في نفس الوقت.

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- المعطف مع الملابس الرياضية

أما لمحبي الملابس الرياضية ففي الآونة الأخيرة أصبح يمكن اعتماد المعطف مع الملابس الرياضية، ولكن هذه الإطلالة لا يمكن تطبيقها في كل وقت ولا في الإطارات الرسمية مثل العمل مثلا.

فالبعض يرى أن المعطف لا يناسب الملابس الرياضية، ولكن على أرض الواقع ارتداؤه مع الملابس الرياضية أصبح يتطبق بأكثر من طريقها.

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