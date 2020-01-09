5 صيحات جمالية لعاشقات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - إذا كنت من محبات الموضة والجمال، وترغبين في أن تكوني على اطلاع على أبرز الصيحات الجمالية الرائجة في ما يتعلق بـ المكياج وتسريحات الشعر والأظافر، فإننا جمعنا لك في هذا المقال مجموعة من أبرز الصيحات الجمالية التي ستكون رائجة ومنتشرة خلال الأيام المقبلة، فلا تترددي في تجربتها.



1- مكياج العيون المزين بالأحجار الكريمة

مكياج العيون المزين بالأحجار الكريمة



سيكون مكياج العيون المزين بالأحجار الكريمة وأحجار الراين الملونة، موضة المكياج الأبرز خلال الأيام المقبلة، وقد بدأ ينتشر تدريجياً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، بمن فيهن النجمة لوسي بوينتون التي اعتمدته في إطلالتها الأخيرة خلال حفل جوائز الغولدن غلوب 2020. يمكنك اعتماد رسمة العين التي ترغبين فيها، وتطبيق ظلال العيون التي تختارينها، ومن ثم تقومين بتطبيق الأحجار فوقها، على أن تكون بارزة عند زاوية العين الداخلية.

تابعي المزيد: أسرار مكياج سميرة سعيدة لطلة دائمة الشباب



2- الأظافر المزينة بحبات الكريستال

الأظافر المزينة بحبات الكريستال



الأظافر المزينة بالأكسسوارات هي إحدى أبرز الصيحات الرائجة جداً في الوقت الحالي، وهي ستبقى كذلك خلال الأيام المقبلة. ويحتل الكريستال حيزاً كبيراً في موضة تزيين الأظافر، حيث يمكنك استخدامه بأحجام وأشكال وطرق مختلفة. وإذا كنت من محبات المناكير الفرنسي، اعتمديه مزيناً بحبات الكريستال، وذلك على مقدمة الأظافر بطريقة نصف دائرية.

تابعي المزيد: المكياج المناسب للعيون الواسعة



3- بوندانا الشعر المعقود

بوندانا الشعر المعقود



لا تزال أكسسوارات الشعر تلاقي رواجاً كبيراً خلال هذا الموسم، ويبدو أنها ستكون الموضة الأبرز خلال 2020، بما فيها بوندانا الشعر المعقود، الذي يمكن استخدامه خلال الأيام العادية والإطلالات اليومية، حيث يضفي على إطلالة المرأة لمسة أنيقة وجذابة. كما يمكنك إيجاد تصميمات عصرية ومميزة بألوان مختلفة من بوندانا الشعر المعقود، الذي باستطاعتك تزيين شعرك به بغض النظر عن طوله.

تابعي المزيد: اختاري أحمر الشفاه بحسب شخصيتك

Advertisements



4- ظلال عيون بألوان الباستيل

ظلال عيون بألوان الباستيل



سيكون هذا الربيع أفضل فرصة لمنح عينيك الحيوية والإشراقة، حيث أن ظلال العيون بألوان الباستيل ستكون موضة المكياج الأبرز في ربيع وصيف 2020، فلا تترددي في اعتماد ظلال العيون بالألوان الأزرق والبرتقالي والأصفر والأرجواني والخوخي، فوق جفونك العليا لتنعمي بإطلالة ربيعية حيوية جداً وعصرية.

تابعي المزيد: طريقة وضع مكياج جذاب خلال النهار



5- المكياج الزهري الموحد

المكياج الزهري الموحد



إذا كنت من محبات المكياج المشرق الذي يمنح بشرتك توهجاً طبيعياً، فإن عام 2020 سيكون أفضل فرصة لاعتماد المكياج الزهري الموحد، فهو سيكون موضة رائجة جداً وملائمة كثيراً لذوات البشرة الفاتحة والداكنة على حد سواء. استخدمي ظلال العيون الزهرية على طول الجفون العليا، ووزعي البلاش الزهري على عظمة الخدين، واعتمدي أحمر الشفاه الزهري الخفيف.

تابعي المزيد: مكياج مناسب للعمل من وحي أمل كلوني