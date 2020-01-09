استنجد به ولم يستطع انقاذه.. “شاهد” النيران تلتهم جسد والد الفنان ايهاب توفيق

فجع الفنان المصري الشهير، إيهاب توفيق، اليوم الخميس، بوفاة والده في حريق اندلع داخل الفيلا التي يسكنها في القاهرة.

وكان الفنان إيهاب توفيق مع والده فى الفيلا واكتشف فى الصباح الباكر اندلاع حريق هائل فى الطابق العلوى الذى يسكن به والد الفنان إيهاب توفيق.

وحاول إيهاب توفيق أن ينقذ والده قبل أن تلتهمه النيران، إلا أن الحريق لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف.

وكانت تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر. وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بالقاهرة لموقع حريق فيلا والد المطرب إيهاب توفيق، بمدينة نصر، والذى أسفر عن مصرعه، أن الحريق التهم أغلب محتويات الفيلا، وأن النيران التهمت الطابق الأول بالكامل وانتقلت إلى الثانى وتم إخمادها قبل الانتقال لباقى المجاورات.

وأوضحت المعاينة أن الحريق نتج عنه أيضا إصابة عدد من العاملين بالاختناق، وتم إنقاذهم من الموت المحقق، كما كشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق احتراق أحد الأجهزة الكهربائية.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل فيلا المطرب الشهير إيهاب توفيق بمدينة نصر، وأسفر الحريق عن وفاة والد المطرب واحتراق الطابق الثاني من الفيلا.

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بينما نجحت فرق الحماية المدنية بقيادة اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، فى إنقاذ المطرب و٥ من أفراد العمل داخل الفيلا، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بإخطار النيابة للتحقيق.

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر إلى موقع حريق فيلا المطرب إيهاب توفيق، لإجراء معاينة تصويرية له، والاستماع لعدد من شهود العيان على الواقعة لبيان أسبابها أو وجود شبهة جنائية وراء الحريق.

وأمرت النيابة فور وصولها بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لموقع الحريق لأخذ عينات منه لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وهل هناك مواد قابلة للاشتعال ألقاها أحد داخل الفيلا لاشتعال النيران من عدمه، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتستمع النيابة لعدد من العاملين داخل الفيلا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق الحقيقية.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة والد المطرب إيهاب توفيق الذى لقى مصرعه نتيجة الحريق، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء ذلك، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل الفيلا وخارجها استعدادا لتفريغها لبيان أسباب الحريق، وهل هناك تدخل من أحد خارج الفيلا أشعل النيران بها من عدمه.

ونشر الفنان خالد بيومى، عضو نقابة المهن الموسيقية، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب الحريق الذى نشب فى فيلا إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس.

وقال الفنان خالد بيومى: “البقاء والدوام لله تعالى حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن، ربنا يصبركم يا رب”.