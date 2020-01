we can do it.. حكاية صورة ألهمت المرأة في الحرب العالمية الثانية

كانت المرأة قبل الحرب العالمية الثانية دورها مقتصرا على البيت وتربية الأطفال، تعلم فنون الحياكة والتطريز، والأعمال اليدوية البسيطة، لم تكن تشارك في مجال العمل بجهد كبير، بل كان الأمر مقتصرا على الرجال، لتأتي الحرب وتغير كثير من تلك الموروثات ويصبح على السيدات الخروج لمجالات العمل المختلفة.

التغيير لا يأتي فجأة ولكن يتم بخطوات محسوبة وتدريجيا، لذا كان على المصانع والشركات أن تشجع السيدات على النزول للعمل، فجاءت فكرة تصميم أشهر ملصق دعائي للسيدات we can do it يذكرهن دوما بأنهن متساويات بالرجال، لـ جاي هاورد ميلر والذي صممه لصالح إحدى الشركات الأمريكية، ويتم تداوله حتى الآن بين النساء، خاصة من يسعين للعمل.

سيدة رفعت ذراعها وأصبحت ممسكة بعضلاتها، ومردتية ملابس العمل، وكتب عليها شعار We can do it أي نستطيع فعلها، ويحفز ذلك السيدات على العمل والانخراط في المسؤوليات المتعددة للرجل، يعود تاريخ هذا الملصق إلى أيام الحرب العالمية الثانية، وتحديدا عام 1943، لشركة ويستنجهاوس، وهي صورة لعاملة حقيقية تدعى جيرالدين هوف، والتي كانت تعمل في خدمة الأسلاك.

لم تقف الدعايا للمرأة للنزول إلى مجال العمل على الملصقات الدعائية بحسب، بل زادت إلى تشجيعها بعبارات مثل إنها إذا كانت قادرة على استعمال الخلاط الكهربائي فهي قادرة إذا على استخدام الفرد الكهربائي الذي يستخدم لحفر الحيطان، ففي هذا التوقيب كان معظم الرجال قد ذهبوا بالفعل إلى الحرب، وكان على الشركات والمصانع أن تجد البدائل من النساء.

وحتى بعد انتهاء الحرب كان العام قد فقد بالفعل 85 مليون ضحية، وبالتالي كان على السيدات أن يخرجن من المنزل، ومن تلك الهالة التي وضعن فيها بالبيت، وبدأت تتغنى السيدات بأغنية روزي الملحمية، وبأنها قوية ولكنها لم تفقد أنوثتها، وذلك على خطوط التشغيل في الشركات.

ورغم أن تلك الملصقات لم يكن مروجا لها بشكل كاف خلال الحرب، إلا أنها وجدت رواجا كبيرا بعدها وتحديدا في الثمانينيات، وأصبحا أيقونة للمرأة العاملة القوية المفعمة بالأنوثة، وكان الملصق رمزا للحركات النسائية، واختيرت الصورة كغلاف لمجلة Smithsonia في عام 1994 واعتمدت على ختم البريد من الدرجة الأولى للولايات المتحدة في عام 1999.