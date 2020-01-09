بعد مصرع والد إيهاب توفيق.. نصائح لاستخدام الدفاية بأمان

مصرع والد الفنان إيهاب توفيق داخل فيلته، النبأ السيء الذي وقع في صباح اليوم، حيث كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بأن الحريق الذي التهم الفيلا نشب نتيجة "الدفاية".
واقعة حريق فيلا والد المطرب إيهاب توفيق نتيجة "الدفاية" لم تكن الأولى من نوعها، لتأتي وراء عدد من الحرائق نتيجة لنفس السبب.
وعرض "هن" عدد من النصائح لاستخدام الدفايات بأمان، للحفاظ على سلامتك وصحتك، بحسب موقع"WIKI HOW":
احرصي على تنظيفها بشكل دوري.
احفظيها بمكان جاف، طيلة فترة التخزين.
لابد من فحصها من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز.
فتح النافذة عند استخدام الدفاية، لتجنب الاختناق.
وضعها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.
ابتعدي عن السجاد ذو الخيوط "البلوستر".
تجنبي الوصلات الكهربائية، حتى تتجنبي "السخونة".
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