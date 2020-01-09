ظهرت بعباءة وحجاب.. مي نور الشريف تؤدي مناسك العمرة مع شقيقتها

شاركت الفنانة مي نور الشريف، صورة تجمعها بشقيقتها سارة، أثناء أدائهما مناسك العمر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مي" برفقة شقيقتها سارة وهما ترتديان العباءة والحجاب، وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام، اللهم تقبل، الحمد لله على نعمك الكثيرة".

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يذكر أن آخر عمل شاركت فيه مي نور الشريف كان مسلسل "اللهم اني صائم"، مع الفنان مصطفى شعبان والذي عرض في 2017.