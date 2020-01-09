صور.. خطيبة الشرنوبي تحتفل بعيد ميلاده ومتابعون: إنتو شبه بعض

احتفلت راندا رياض، مدير أعمال الفنانة أنغام، بعيد ميلاد خطيبها الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمشاركة عدد من الصور التي تجمعها به أثناء الحفل، برفقة عدد من نجوم الفن كالفنانين خالد أنور ومحمد إبراهيم يسري.

وأرفقت تعليقًا على الصورة، قائلةً: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

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لقيت الصور استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 12 ألف تسجيل إعجاب، وكان من أبرزها، "كل سنة وإنتوا مع بعض، بنحبكم مع بعض، يا حلاوتكوا، الصور فيها حب من شرنوبي ليكي أوي، انتي حلوه ورقيقه أووي أوووي، حساكوا شبه بعض".

خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، الأربعاء 11 ديسمبر، بخطبته على راندا رياض، في أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وشارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".