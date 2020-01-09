ميغان ماركل تُطل بأحدث صيحات شتاء 2020 وتخطف الأنظار

بعد غياب طويل عن المناسبات الرسمية دام قرابة الشهرين، عاد دوق ودوقة ساسكس إلى واجباتهما الملكية في أول إطلالة لهما في العام 2020, وقاما بزيارة مقر المفوضية العليا الكندية في العاصمة البريطانية لندن، وبدت ميغان ساحرة بإطلالتها الأنيقة المونوكروم والتي تألفت من قطع تُعتبر من أهم الصيحات لشتاء 2020.

وتألقت ميغان ماركل بمعطف باللون البيج من مجموعة Reiss، يبلغ ثمنه £345. نسّقت معه كنزة بياقة عالية باللون البني ثمنها £50 مع تنورة ميدي من قماش الستان باللون البني أيضاً لكن بدرجة أدكن ثمنها £85 من ماركة Massimo Dutt، وأكملت اللوك بستيليتو من المخمل البنيّ من ماركة Jimmy Choo، كما زيّنت الإطلالة بأسوارة من تصميم Kismet by Milka سعرها $540، وأقراط من تصميم Catherine Zoraida، ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعر منسدل وماكياج ترابي ناعم.

ميغان التي لا تخذلنا بإطلالاتها الأنيقة والراقية، نجحت بأن تخطف الانظار بأول إطلالة لها هذا العام بلوك مناسب جداً لفصل الشتاء وبدرجات ألوان البني الساحرة. ويمكنك أن تستوحي منها لتتألقي بدورك خلال هذا الموسم.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: