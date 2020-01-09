4 خطوات بسيطة لاختيار ورق الحائط في غرفة المعيشة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ينصح خبراء الديكور بورق الحائط الأكثر غرابة، فكلما كان أكثر غرابة كان أفضل. وينتج المصممون اليوم أنماطا جريئة: ألوانا حية وحتى الصور الواقعية التي ربما تعد الأكثر مرحا. وفي بعض الأحيان، يكون تغطية جدار واحد بورق الحائط كافيا لتغيير الإحساس بالغرفة بالكامل. يمكنك اتباع هذه النصائح لجعل تصميم غرفتك مميزا.

- الخطوة الأولى:

تتمثل في اختيار النمط الصحيح. يقول المصمم المختص في ورق الحائط بيتي بيلتنر: "لا يناسب أي نمط كل الغرف. تبدو التصميمات الكبيرة أكثر ملائمة للغرف الكبيرة ذات الأسقف العالية. أما في الغرف الأصغر، فسوف تكون تلك التصميمات الكبيرة مهيمنة للغاية، وسوف يكون ورق الحائط الأكثر دقة هو الأفضل".

وإذا قررت تغطية جدار واحد فقط، فيجب أن يتلاءم مع بقية جدران الغرفة في الألوان. يقول كارستن براندت، من المعهد الألماني لورق الحائط: إذا كنت غير متأكد، يمكنك أن تستعرض مجموعات المتاجر لورق الحائط المنقوش وما يناسبه من ورق غير منقوش.

- الخطوة الثانية:

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هي أخذ القياسات. عند القياس، أنت بحاجة إلى أكثر من مجرد قياس العرض والارتفاع. تحتاج أيضا إلى ملاحظة منتصف الغرفة، حيث ستبدأ لصق ورق الحائط للحصول على أفضل مظهر. قد تحتاج إلى قص الورق في زوايا الغرفة لإنجاز هذا الأمر، لذلك سوف تحتاج في النهاية إلى ورق أكثر من القياسات الخالصة.

يجب أيضا الانتباه إلى قاعدة البصمة: من أجل السلامة، من الأفضل شراء لفة أخرى والتأكد من أن جميع ورق الحائط في الغرفة يأتي من دفعة الإنتاج نفسها. الألوان يمكن أن تختلف في بعض الأحيان على أساس دفعة الإنتاج.

الخطوة الثالثة:

في إعداد الجدران. ومن أجل لصق الورق بشكل مثالي، دون بقع أو تشققات، يجب عليك إعداد السطح الذي سوف يستقر عليه بشكل صحيح. فقط إذا كان السطح أملسا ونظيفا، يمكن تثبيت الورق عليه جيدا.

الخطوة الرابعة:

فهي تأطير ورق الحائط إذا لزم الأمر. يحتوي عدد قليل جدا من الغرف على جدران منتظمة تماما، وتصبح عيوب عمودية الجدران ملحوظة عندما يتم تغطية جدار واحد فقط بورق الحائط. ويقول ميشائيل بومر، من أكاديمية "اصنعها بنفسك" في كولونيا: "الانتقال من جدار إلى جدار ومن جدار إلى السقف عادة ما تكون غير مستوية إلى حد ما". ونصيحته هي إخفاء هذه العيوب بإطار خفيف حول ورق الحائط . يجب أن يكون الإطار ضعف أكبر عرض للانحراف.