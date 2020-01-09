مايا دياب تعليقا على حادث منزل نانسي عجرم: 2020 قاسية ومحزنة

"خبريات السنة الجديدة قاسية ومحزنة للغاية، وأنا متأثرة جدًا بما حصل مع نانسي عجرم وفادي"، هكذا علقت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على خلفية الحادثة التي تعرضت لها الفنانة في منزلها والتحقيق مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد قتله شخصا اقتحم منزلهما.

وتابعت "مايا" خلال منشورها، بسرد حادثة تعرضت لها منذ عدة سنوات، قائلةً: "تذكّرت حادثة مأساوية تعرّضت لها شخصياً سنة 2005، وهيدا كلّو بسبب بلد فلتان لم يعرف يوماً إلا محاسبة الأضعف وترك الرؤوس الكبيرة سائبة، بلد الخوف، اليوم سألت نفسي فعلياً ليه ما بفلّ؟؟".

سرقة فيلا نانسي عجرم

وكانت الفنانة نانسي عجرم، تعرضت لحادث سرقة فيلتها بنيو سهيلة بلبنان، إذ اقتحم أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، فيلتها، وتمكن من التسلل ليلًا إلى داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، الذي أشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل المقتحم.

أول تعليق من نانسي عجرم على الحادث

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، في أول تعليق لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب حادث مقتل شاب سوري بفيلتها على يد زوجها، بعد اقتحامه المنزل.

وغردت "نانسي": "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن ‏عائلاتكن كل خطر". ‏

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الإفراج عن زوج نانسي عجرم

صباح الثلاثاء الماضي، قررت النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان،​ القاضية ​غادة عون، الإفراج عن فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.

وأوضحت قناة "LBC" اللبنانية، أن قرار النائب بالإفراج جاء بعد إطلاعها على كل الملف وكاميرات المراقبة والأدلة، وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعًا مشروعًا عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان".

مدير أعمال نانسي عجرم ينفي عمل القتيل بمنزل الفنانة اللبنانية

جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نفى الأخبار التي تداولتها الصحف والمواقع السورية حول أن يكون القتيل السوري محمد حسن الموسى، الذي اقتحم منزلها، كان يعمل لديها في حديقتها الخاصة.

وخلال حديثه لـ"الوطن"، قال: "هذه الأخبار ما هي إلا افتراءات وكذب، وليس لها أي أساس من الصحة"، مضيفا: "هل من يحاول أخذ مستحقاته يأتي فى منتصف الليل ومعه سلاح وملثم، كذبة ليس لها أي معنى، وهل يعقل أن نانسي عجرم لا تدفع مستحقات شخص، الجميع يعرف أن نانسي عجرم شخصية خيرة".